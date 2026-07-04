Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλευρό της Μαρίας Σάκκαρη στο Wimbledon

Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει στο All England Club την Ιταλίδα Παολίνι, για τη πρόκριση στο 4ο γύρο του τουρνουά. Για να παρακολουθήσει τον αγώνα της, στις κερκίδες βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πέρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλευρό της Μαρίας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή και ο γιος του, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, με τον οποίο η τενίστρια ετοιμάζεται να παντρευτεί το 2027.

Αν η Σάκκαρη πάρει τη νίκη κόντρα στην Παολίνι, τότε θα προκριθεί στις «16» του Grand Slam, ανοίγοντας έτσι μια μεγάλη και σημαντική διαδρομή. Στο παρελθόν η Ελληνίδα έχει πάρει τρεις νίκες κόντρα στην Ιταλίδα, ενώ η Παολίνι έχει καταφέρει να επικρατήσει δύο φορές.