Σπορ Τένις Μαρία Σάκκαρη Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλευρό της Μαρίας Σάκκαρη στο Wimbledon

Στο Wimbledon βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παρακολουθήσει τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη απέναντι στην Τζάσμιν Παολίνι.

Η Σάκκαρη με την Παολίνι (φωτο: REUTERS/Andrew Couldridge)
Η Σάκκαρη με την Παολίνι (φωτο: REUTERS/Andrew Couldridge)
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

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Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει στο All England Club την Ιταλίδα Παολίνι, για τη πρόκριση στο 4ο γύρο του τουρνουά. Για να παρακολουθήσει τον αγώνα της, στις κερκίδες βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πέρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλευρό της Μαρίας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή και ο γιος του, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, με τον οποίο η τενίστρια ετοιμάζεται να παντρευτεί το 2027.

Αν η Σάκκαρη πάρει τη νίκη κόντρα στην Παολίνι, τότε θα προκριθεί στις «16» του Grand Slam, ανοίγοντας έτσι μια μεγάλη και σημαντική διαδρομή. Στο παρελθόν η Ελληνίδα έχει πάρει τρεις νίκες κόντρα στην Ιταλίδα, ενώ η Παολίνι έχει καταφέρει να επικρατήσει δύο φορές.

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Σπορ Τένις Μαρία Σάκκαρη Κυριάκος Μητσοτάκης

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