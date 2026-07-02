Σπορ Τένις Μαρία Σάκκαρη

Wimbledon: Στους «32» η Σάκκαρη μετά από θρίλερ με τη Ρακχίμοβα

Η Μαρία Σάκκαρη λύγισε τη Ρακχίμοβα με 2-1 σετ στο tie break του τρίτου και προκρίθηκε στους «32» του Wimbledon.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Η Μαρία Σάκκαρη έδειξε χαρακτήρα και πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση στον τρίτο γύρο του Wimbledon, επικρατώντας της Καμίλα Ρακχίμοβα με 2-1 σετ (6-3, 0-6, 7-6(7)) έπειτα από μία συγκλονιστική μάχη που κρίθηκε στο tie break του τρίτου σετ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε δυναμικά, κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-3 και έδειχνε να ελέγχει τον αγώνα. Ωστόσο, η Ρακχίμοβα αντέδρασε εντυπωσιακά στο δεύτερο σετ, δεν επέτρεψε στη Σάκκαρη να κατακτήσει ούτε game και ισοφάρισε με εμφατικό 6-0.

Το τρίτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τις δύο αθλήτριες να δίνουν μεγάλη μάχη για την πρόκριση. Η Ουζμπέκα προηγήθηκε 5-3 και βρέθηκε μία ανάσα από τη νίκη, όμως η Σάκκαρη έβγαλε αντίδραση, επέστρεψε στο παιχνίδι και οδήγησε το σετ στο tie break.

Εκεί η Σάκκαρη μπήκε εντυπωσιακά, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα με 5-0. Η Ρακχίμοβα μείωσε προσωρινά τη διαφορά, όμως η Σάκκαρη διατήρησε την ψυχραιμία της στις κρίσιμες στιγμές και έκλεισε το tie break με 10-7, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στις «32» της διοργάνωσης.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Τένις Μαρία Σάκκαρη

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader