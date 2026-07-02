Wimbledon: Στους «32» η Σάκκαρη μετά από θρίλερ με τη Ρακχίμοβα

Η Μαρία Σάκκαρη έδειξε χαρακτήρα και πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση στον τρίτο γύρο του Wimbledon, επικρατώντας της Καμίλα Ρακχίμοβα με 2-1 σετ (6-3, 0-6, 7-6(7)) έπειτα από μία συγκλονιστική μάχη που κρίθηκε στο tie break του τρίτου σετ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε δυναμικά, κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-3 και έδειχνε να ελέγχει τον αγώνα. Ωστόσο, η Ρακχίμοβα αντέδρασε εντυπωσιακά στο δεύτερο σετ, δεν επέτρεψε στη Σάκκαρη να κατακτήσει ούτε game και ισοφάρισε με εμφατικό 6-0.

Το τρίτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τις δύο αθλήτριες να δίνουν μεγάλη μάχη για την πρόκριση. Η Ουζμπέκα προηγήθηκε 5-3 και βρέθηκε μία ανάσα από τη νίκη, όμως η Σάκκαρη έβγαλε αντίδραση, επέστρεψε στο παιχνίδι και οδήγησε το σετ στο tie break.

Εκεί η Σάκκαρη μπήκε εντυπωσιακά, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα με 5-0. Η Ρακχίμοβα μείωσε προσωρινά τη διαφορά, όμως η Σάκκαρη διατήρησε την ψυχραιμία της στις κρίσιμες στιγμές και έκλεισε το tie break με 10-7, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στις «32» της διοργάνωσης.