Δεν τα κατάφερε η Σάκκαρη: Ηττήθηκε 2-0 και έμεινε εκτός Wimbledon

Μαρία Σάκκαρη δε κατάφερε να πάρει τη πρόκριση στο 4ο γύρο του Wimbledon, καθώς η Παολίν ήταν από την αρχή το «αφεντικό» στην αναμέτρηση και με 2-0 σετ, πήρε τη νίκη και μαζί τη πρόκριση στην επόμενη φάση.

Τον αγώνα της Ελληνίδας τενίστριας, παρακολούθησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον γιο του και μέλλον-σύζυγο της Μαρίας, Κωνσταντίνο.

Η Παολίνι με αυτή τη νίκη προκρίθηκε στις «16» του Wimbledon και θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα Εάλα-Σφιόντεκ.