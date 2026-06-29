Με το «δεξί» στο Γουίμπλετον ο Τσιτσιπάς - Άνετη νίκη απέναντι στον Γκαστόν

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε τη νίκη και την πρόκριση κόντρα στον Χιούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ και 1-6, 4-6 και 2-6 games στον πρώτο γύρο του Wimbledon.

Ο Έλληνας τενίστας, έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι με καινούριο προπονητή, τον Τόμας Περίν, αφού η συνεργασία του με τον πατέρα του έληξε οριστικά.

Στον δεύτερο γύρο της major διοργάνωσης, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Αγώνα Γιμπίνγκ Γιου - Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Σέρβο «GOAT» να είναι το φαβορί της αναμέτρησης.

Τα σετ: 0-3 (1-6, 4-6, 2-6)

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