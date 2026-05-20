Αρνητικός πρωταγωνιστής ξανά ο έξαλλος Τσιτσιπάς - Η επίθεση στον πατέρα του

Έντονος εκνευρισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησής του με τον Λέρνερ Τιέν στο τουρνουά της ATP Geneva Open. Ο νεαρός τενίστας γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ (7-6, 7-6), μένοντας εκτός συνέχειας από νωρίς, παρά τη μάχη που έδωσε απέναντι στον νεαρό αντίπαλό του. Επόμενος μεγάλος στόχος πλέον είναι το Roland Garros.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν στιγμές έντασης ανάμεσα στον Τσιτσιπά και τον πατέρα και προπονητή του, Απόστολο Τσιτσιπά. Σε μία από αυτές, ο Στέφανος γύρισε προς το box του και είπε σε έντονο ύφος: «Θα μου κάνεις μια χάρη σε παρακαλώ; Μη μου δείχνεις από την άλλη μεριά», αναφερόμενος στις οδηγίες που δεχόταν κατά τη διάρκεια του ματς.

Λίγο αργότερα, σε διάλειμμα του αγώνα, ο Έλληνας τενίστας έψαχνε κάτι στον πάγκο του χωρίς να το βρίσκει και ξέσπασε ξανά προς τον πατέρα του, λέγοντας «Πού είναι γ@@ω το σπίτι σου;», πρωταγωνιστώντας για μια ακόμη φορά για τους λάθος λόγους.