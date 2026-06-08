Στα «μέλια» ο Τσιτσιπάς με την «Chouchou» - Το μήνυμα για την συνέχεια της σεζόν

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε για λίγο πίσω του τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και επέλεξε να περάσει στιγμές χαλάρωσης στην Σέριφο μαζί με τη σύντροφό του, Κρίστεν Θομς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μοιράστηκε φωτογραφίες από την απόδρασή τους στα social media, συνοδεύοντάς τες με τη φράση «Away from it all with Chouchou», προκαλώντας το ενδιαφέρον των ακολούθων του.

Η λέξη «Chouchou» στα γαλλικά χρησιμοποιείται ως τρυφερό προσωνύμιο και σημαίνει «αγαπημένη», με τον Τσιτσιπά να δείχνει για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση που διατηρεί με την αγαπημένη του.

Λίγες ώρες αργότερα, το ζευγάρι βρέθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1 και εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια της σεζόν.

Παρά την πρόσφατη υποχώρησή του στην παγκόσμια κατάταξη, ο Τσιτσιπάς ξεκαθάρισε πως παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στους στόχους του.

«Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Θέλω να πετύχω πολλά και έχω το βλέμμα μου στραμμένο στον μεγάλο στόχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.