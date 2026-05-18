Στέφανος Τσιτσιπάς: Συνεχίζεται η «κατρακύλα» του στην παγκόσμια κατάταξη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε νωρίς από το τουρνουά της Ρώμης και έπεσε κι άλλο στην παγκόσμια κατάταξη.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η δύσκολη περίοδος που διανύει ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζεται, καθώς μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του στο Masters της Ρώμης σημείωσε νέα πτώση στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας υποχώρησε επτά θέσεις και βρέθηκε εκτός Top80, καταλαμβάνοντας πλέον το Νο.82 της παγκόσμιας λίστας. Ο Τσιτσιπάς στρέφει πλέον την προσοχή του στο τουρνουά της Γενεύης, όπου θα αγωνιστεί με wild card, αναζητώντας αγωνιστικό ρυθμό ενόψει του Roland Garros.

Αντίθετα, ο Στέφανος Σακελλαρίδης συνέχισε την ανοδική του πορεία, ανεβαίνοντας στο Νο.198 της παγκόσμιας κατάταξης, σημειώνοντας παράλληλα νέο ρεκόρ καριέρας. Ο νεαρός Έλληνας τενίστας διεκδικεί θέση στο κυρίως ταμπλό του Roland Garros.

Στην κορυφή της ATP, ο Γιανίκ Σίνερ συνεχίζει να κυριαρχεί, καθώς μετά την επιτυχία του στη Ρώμη αύξησε ακόμη περισσότερο τη διαφορά του από τον Κάρλος Αλκαράθ, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Στην WTA, η Ελίνα Ριμπάκινα μείωσε την απόσταση από την Αρίνα Σαμπαλένκα και συνεχίζει την προσπάθεια να πλησιάσει το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Όσον αφορά τη Μαρία Σάκκαρη, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια υποχώρησε μία θέση και βρίσκεται πλέον στο Νο.48 του κόσμου, χωρίς να καταφέρει να σημειώσει άνοδο αυτή την εβδομάδα.

