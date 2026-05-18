Λάζαρος Ρότα: Οι συγκινητικές δηλώσεις μετά την κατάκτηση του τίτλου και η «υπόκλιση» από τον ΠΣΑΠΠ

Ο Λάζαρος Ρότα σε δηλώσεις του μετά την κατάκτηση της Stoiximan Super League με την ΑΕΚ, έστειλε το δικό του συγκινητικό μήνυμα με αφορμή το περιστατικό των δύο νεαρών κοριτσιών στην Ηλιούπολη αλλά και προς τους ανθρώπους που παλέουν σιωπηλά μέσα τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται ζωές νέων ανθρώπων. Είναι ακόμη πιο τρομακτικό, που τους βλέπεις ότι είναι καλά χωρίς κανείς να καταλαβαίνει πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες. Ζούμε σε μία εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα του είναι φοβισμένος, εξαντλημένος για να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε κι εμείς από πλευράς μας όταν ρωτάνε κάποιον αν είναι ή αν νιώθει καλά να το εννοούμε αληθινά. Κάπως έτσι ο άνθρωπος στον οποίον απευθυνόμαστε δεν νιώθει ότι είναι βάρος αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μία τέτοια κίνηση, μία ομιλία, μία αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία να σωθούν ζωές. Κάτι τελευταίο, θα αναφερθώ σε αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους. Να μην πάρουν μία απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν θα έχει γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί» δήλωσε χαρακτηριστικά ο δεξιός μπακ της «Ένωσης».

Ο ΠΣΑΠΠ «υποκλίνεται»

Ο Παννελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ), δημοσιοποίησε τις συγκεκριμένες δηλώσεις ώστε να υπάρξει η αλλαγή που θέλουμε στον κόσμο: «Να ακουστούν παντού τα λόγια σου, Λάζαρε. Γιατί τη στιγμή της μεγάλης σου χαράς, επέλεξες να μιλήσεις για τη ζωή και τις νέες ψυχές. Και κουβέντα στην κουβέντα, πράξη στην πράξη, μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Οφείλουμε, τουλάχιστον, να προσπαθήσουμε. Να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο…».

