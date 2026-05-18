ΑΕΚ: Το απίστευτο σερί που «έτρεξε» στον δρόμο για τον τίτλο

Η ΑΕΚ κατέκτησε για 14η φορά το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League τη σεζόν 2025/26.

Την Κυριακή (17/5) στήθηκε «κιτρινόμαυρο» πάρτι σε μια φανταστική φιέστα στην ALLWYN Arena, μετά την ισοπαλία (1-1) με τον Ολυμπιακό για την τεέυταία αγωνιστική των PlayOffs.

Η μεγάλη βραδιά της «Ένωσης» δεν ολοκληρώθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος συνεχίστηκαν μέχρι τα ξημερώματα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να βρίσκεται στη σκηνή.



Η επόμενη μέρα

Η ΑΕΚ πλέον, στρέφει το βλέμμα της στην επόμενη αγωνιστική περίοδο με στόχο την παρουσία της στη League Phase του Champions League.

«Έτρεχε με σπασμένα τα φρένα»

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν με διαφορά η καλύτερη και αυτό αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Συγκεκριμένα, έμεινε αήττητη σε 24 σερί ματς πρωταθλήματος, μετά την ήττα με (2-0) στο Γ.Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό, τον Οκτώβριο του 2025.

Από τότε μετράει 16 νίκες και 8 ισοπαλίες και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι 10 από αυτούς τους αγώνες ήταν στα PlayOffs. Οι υπόλοιποι έξι ήταν σε ντέρμπι κανονικής διάρκειας.

Επόμενος στόχος είναι το ιστορικό σερί των 31 διαδοχικών αήττητων παιχνιδιών από τη σεζόν 1977/78.

Οι 24 αναμετρήσεις