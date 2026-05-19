Stoiximan Super League: «Έσπασε» κάθε ρεκόρ προσέλευσης μετά το μακρινό 2010
Η φετινή παρουσία του κόσμου στα γήπεδα της Stoiximan Super League αποτελεί ρεκόρ 15ετίας.
Το ελληνικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα η Stoiximan Super League τα τελευταία χρόνια αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αυτό φαίνεται από την προσέλευση του κόσμου. Οι ομάδες όπως ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός διεκδικούν μέχρι το τέλος το πρωτάθλημα, κάτι που σημαίνει ότι το ενδιαφέρον των φιλάθλων μεγαλώνει.
Το ρεκόρ 15ετίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργανώτριας αρχής πουλήθηκαν τα περισσότερα εισιτήρια μετά το 2010, σημειώνοντας ρεκόρ προσέλευσης.
Οι «πράσινοι» τότε ως πρωταθλητές με έδρα το ΟΑΚΑ, έκοβαν περίπου 2 εκατομμύρια εισιτήρια. Συγκεκριμένα, 1.970.293 ενώ φέτος διατέθηκαν 1.751.081.
Σε σχέση πάντως με την περσινή σεζόν παρατηρείται αύξηση της τάξεως του 15,75%, ενώ τη σεζόν 2022/23 1.700.000 εισιτήρια διατέθηκαν στην αγορά με αύξηση 0.48%. Όμως, είναι 117% συγκριτικά με τη σεζόν 2021-22, μετά την πανδημία και +50,14% συγκριτικά με τη σεζόν 2019-20, πριν τον κορονοϊό. Την αγωνιστική περίοδο 2023/24 η αύξηση είναι 35,67%.
Για την τρέχουσα σεζόν δεν υπάρχει πλήρη εικόνα καθώς εκκρεμεί μια αγωνιστική στα PlayOuts.
Tα εισιτήρια της σεζόν 2025/26
Φέτος ρεκόρ σημειώθηκε με περίπου 90.000 εισιτήρια, τη 15η αγωνιστική, στους αγώνες: Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1 (29.501 εισιτήρια), ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1 (29.210) κι έγινε το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0 (22.938).
Επίσης τη 13η αγωνιστική περίπου 85.000 εισιτήρια κόπηκαν για τα παιχνίδια: ΠΑΟΚ - Άρης 3-1 (24.636 εισιτήρια), το Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0 (28.759) και το ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1 (23.218).
Τέλος, 80.000 εισιτήρια διατέθηκαν την 11 αγωνιστική στις αναμετρήσεις: Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0 (30.001 εισιτήρια), ΑΕΚ - Άρης (26.321) και ΠΑΟΚ - Κηφισιά (15.057).
Αναλυτικά οι αγωνιστικές:
1η: 36.294
2η: 66.522
3η: 39.025
4η: 37.280
5η: 70.203
6η: 33.288
7η: 52.521
8η: 69.919
9η: 70.053
10η: 29.795
11η: 82.442
12η: 31.232
13η: 84.973
14η: 24.265
15η: 89.199
16η: 30.708
17η: 55.999
18η: 49.173
19η: 58.784
20η: 62.261
21η: 39.430
22η: 35.195
23η: 55.593
24η: 79.146
25η: 48.717
26η: 74.406
27η: 62.397
28η: 55.732
29η: 42.784
30η: 72.915
31η: 51.126
32η: 38.664
Ο συνολικός αριθμός από το 2010 έως τώρα
Τα επίσημα στοιχεία της Stoiximan Super League παρουσιάζουν την προσέλευση του κόσμου άνα σεζόν. Να θυμίσουμε ότι κάποιες από αυτές (2013-2015) το πρωτάθλημα είχε 18 ομάδες ενώ το 2019, οι ομάδες ήταν 16.
Με την προσθήκη των PlayOffs έγιναν 14 και τη χρονιά με την μεγαλύτερη προσέλευση (2009/10) είχε 16 ομάδες.
2009-10: 1.970.293 7.944
2010-11: 1.619.976 6.806
2011-12: 1.287.181 5.253
2012-13: 1.225.889 4.864
2013-14: 1.253.907 4.018
2014-15: 936.686 3.456
2015-16: 1.042.228 4.306
2016-17: 1.006.530 4.026
2017-18: 949.051 4.236
2018-19: 1.282.138 5.432
2019-20: 1.166.250 6.626
2020-21: -
2021-22: 806.972 3.508
2022-23: 1.742.788 7.353
2023-24: 1.290.793 7.683
2024-25: 1.512.774 6.693
2025-26: 1.751.081 7.782