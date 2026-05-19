Stoiximan Super League: «Έσπασε» κάθε ρεκόρ προσέλευσης μετά το μακρινό 2010

Το ελληνικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα η Stoiximan Super League τα τελευταία χρόνια αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αυτό φαίνεται από την προσέλευση του κόσμου. Οι ομάδες όπως ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός διεκδικούν μέχρι το τέλος το πρωτάθλημα, κάτι που σημαίνει ότι το ενδιαφέρον των φιλάθλων μεγαλώνει.

Το ρεκόρ 15ετίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργανώτριας αρχής πουλήθηκαν τα περισσότερα εισιτήρια μετά το 2010, σημειώνοντας ρεκόρ προσέλευσης.

Οι «πράσινοι» τότε ως πρωταθλητές με έδρα το ΟΑΚΑ, έκοβαν περίπου 2 εκατομμύρια εισιτήρια. Συγκεκριμένα, 1.970.293 ενώ φέτος διατέθηκαν 1.751.081.

Σε σχέση πάντως με την περσινή σεζόν παρατηρείται αύξηση της τάξεως του 15,75%, ενώ τη σεζόν 2022/23 1.700.000 εισιτήρια διατέθηκαν στην αγορά με αύξηση 0.48%. Όμως, είναι 117% συγκριτικά με τη σεζόν 2021-22, μετά την πανδημία και +50,14% συγκριτικά με τη σεζόν 2019-20, πριν τον κορονοϊό. Την αγωνιστική περίοδο 2023/24 η αύξηση είναι 35,67%.

Για την τρέχουσα σεζόν δεν υπάρχει πλήρη εικόνα καθώς εκκρεμεί μια αγωνιστική στα PlayOuts.

Tα εισιτήρια της σεζόν 2025/26

Φέτος ρεκόρ σημειώθηκε με περίπου 90.000 εισιτήρια, τη 15η αγωνιστική, στους αγώνες: Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1 (29.501 εισιτήρια), ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1 (29.210) κι έγινε το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0 (22.938).

Επίσης τη 13η αγωνιστική περίπου 85.000 εισιτήρια κόπηκαν για τα παιχνίδια: ΠΑΟΚ - Άρης 3-1 (24.636 εισιτήρια), το Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0 (28.759) και το ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1 (23.218).

Τέλος, 80.000 εισιτήρια διατέθηκαν την 11 αγωνιστική στις αναμετρήσεις: Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0 (30.001 εισιτήρια), ΑΕΚ - Άρης (26.321) και ΠΑΟΚ - Κηφισιά (15.057).

Αναλυτικά οι αγωνιστικές:

1η: 36.294

2η: 66.522

3η: 39.025

4η: 37.280

5η: 70.203

6η: 33.288

7η: 52.521

8η: 69.919

9η: 70.053

10η: 29.795

11η: 82.442

12η: 31.232

13η: 84.973

14η: 24.265

15η: 89.199

16η: 30.708

17η: 55.999

18η: 49.173

19η: 58.784

20η: 62.261

21η: 39.430

22η: 35.195

23η: 55.593

24η: 79.146

25η: 48.717

26η: 74.406

27η: 62.397

28η: 55.732

29η: 42.784

30η: 72.915

31η: 51.126

32η: 38.664

Ο συνολικός αριθμός από το 2010 έως τώρα

Τα επίσημα στοιχεία της Stoiximan Super League παρουσιάζουν την προσέλευση του κόσμου άνα σεζόν. Να θυμίσουμε ότι κάποιες από αυτές (2013-2015) το πρωτάθλημα είχε 18 ομάδες ενώ το 2019, οι ομάδες ήταν 16.

Με την προσθήκη των PlayOffs έγιναν 14 και τη χρονιά με την μεγαλύτερη προσέλευση (2009/10) είχε 16 ομάδες.

2009-10: 1.970.293 7.944

2010-11: 1.619.976 6.806

2011-12: 1.287.181 5.253

2012-13: 1.225.889 4.864

2013-14: 1.253.907 4.018

2014-15: 936.686 3.456

2015-16: 1.042.228 4.306

2016-17: 1.006.530 4.026

2017-18: 949.051 4.236

2018-19: 1.282.138 5.432

2019-20: 1.166.250 6.626

2020-21: -

2021-22: 806.972 3.508

2022-23: 1.742.788 7.353

2023-24: 1.290.793 7.683

2024-25: 1.512.774 6.693

2025-26: 1.751.081 7.782