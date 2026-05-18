Αποφασισμένος ο Γιαζίτζι: «Θα επιστρέψω πιο δυνατός, με μεγαλύτερο κίνητρο»

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι είναι αδιαμφισβήτητα από τους πιο άτυχους ποδοσφαιριστές της Super League, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο ίδιο γόνατο μετά τον Οκτώβριο του 2024 και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα εξάμηνο.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός έχει περάσει τον ίδιο τραυματισμό τρείς φορές μέσα σε έξι χρόνια, όμως παρόλα αυτά υποβλήθηκε σε επέμβαση από τον γιατρό της ομάδας και Διευθυντή Ορθοπαιδικό Χειρουργό, κύριο Χρήστο Θέο και είναι έτοιμος να ξεκινήσει την αποθεραπεία του άμεσα.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός των «ερυθρόλευκων» αμέσως μετά την επέμβαση ένιωσε την ανάγκη να ευχαριστήσει τον κόσμο για την στήριξή του, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει πως θα επιστρέψει στα γήπεδα πιο δυνατός από ποτέ.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Γιαζίτζι

«Μερικές φορές το ποδόσφαιρο σου δίνει κάτι περισσότερο από μια απλή ομάδα, σου δίνει μια οικογένεια.



Διαβάζοντας όλα τα μηνύματά σας όλο αυτό το διάστημα, το ένιωσα αυτό βαθιά. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσους μου έδωσαν την στήριξή τους και τις θερμές ευχές τους.



Θέλω επίσης να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον γιατρό Χρήστο Θέο και την ομάδα του. Υποβλήθηκα με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση και είμαι πραγματικά ευγνώμων για τον επαγγελματισμό, τη φροντίδα και την υποστήριξή τους σε όλη αυτή τη διαδικασία.



Αυτό που με έκαναν να νιώσω οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Με κάνατε να νιώσω όχι απλώς σαν παίκτης που φοράει αυτή τη φανέλα, αλλά σαν πραγματικό μέλος αυτής της οικογένειας.



Στιγμές σαν κι αυτές μου υπενθυμίζουν ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο το παιχνίδι.



Μην ανησυχείτε… Θα επιστρέψω. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, με μεγαλύτερο κίνητρο και πιο αποφασισμένος από ποτέ.



Και όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα γιορτάσουμε και θα είμαστε ξανά χαρούμενοι μαζί.



Τα λέμε σύντομα».