Ποντένσε: «Δεν ήταν η χρονιά που περιμέναμε - Ειδικά για μένα»

Ο Ντάνιελ Ποντένσε προχώρησε σε έναν προσωπικό απολογισμό της χρονιάς που ολοκληρώθηκε για τον Ολυμπιακό, μέσω ανάρτησης στα social media.



Ο Πορτογάλος εξτρέμ παραδέχθηκε πως η φετινή σεζόν δεν κύλησε όπως θα περίμεναν τόσο ο ίδιος όσο και οι φίλοι της ομάδας, σημειώνοντας ότι υπήρξαν θετικές στιγμές, χωρίς όμως τη σταθερότητα και την απόδοση που είχε συνηθίσει να προσφέρει.



Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση του με τον κόσμο των «ερυθρόλευκων», τονίζοντας πως η αγάπη και η στήριξή του προς τον σύλλογο παραμένουν αμετάβλητες. Ο Ποντένσε ευχαρίστησε τους φιλάθλους για τη συμπαράστασή τους σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και έστειλε μήνυμα επιστροφής, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί πιο δυνατή τη νέα σεζόν.



Κλείνοντας, υπογράμμισε πως το διάστημα που ακολουθεί θα δώσει την ευκαιρία σε όλους να ξεκουραστούν και να επιστρέψουν έτοιμοι, ώστε ο Ολυμπιακός να πετύχει όσα αξίζει ο σύλλογος και ο κόσμος του.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Σίγουρα δεν ήταν η σεζόν που όλοι θέλαμε και ειδικά σε ότι έχει να κάνει με μένα. Υπήρχαν παρόλα αυτά πολλές καλές στιγμές αλλά όχι αρκετές σε σχέση με αυτά που είχατε συνηθίσει.



Ένα πράγμα παραμένει σίγουρο ως προς εμένα: Η στήριξη και η αγάπη μου για αυτήν την ομάδα που δεν ορίζεται με λέξεις. Είστε εκείνοι που κάνατε και κάνετε αυτήν την ομάδα τεράστια και την πιο μεγάλη. Για αυτό τώρα θα έχουμε ένα διάστημα ξεκούρασης και να σκεφτούμε για να επιστρέψουμε πιο δυνατοί από ποτέ. Την επόμενη σεζόν (του χρόνου) θα πάρετε αυτό που αξίζετε. Σας ευχαριστώ για την στήριξή σας μέσα στη σεζόν. Ελπίζω να τα πούμε ξανά σύντομα».