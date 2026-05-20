Η Μπεσίκτας ετοιμάζεται να πληρώσει για τον Λουτσέσκου, σύμφωνα με τους Τούρκους

Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα η Μπεσίκτας, που βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, κοιτάζει την περίπτωση του Ραζβάν Λουτσέσκου.



Όπως και ο ΠΑΟΚ, η τουρκική ομάδα προέρχεται από μία δύσκολη σεζόν, καθώς τερμάτισε μόλις τέταρτη στο πρωτάθλημα 17 ολόκληρους βαθμούς από την κορυφή και πρόσφατα ανακοίνωσε ότι δε θα συνεχίσει στον πάγκο της ο Σεργκέν Γιαλτσίν. Η Μπεσίκτας, παρότι ανήκει στην ποδοσφαιρική ελίτ της Τουρκίας, έχει να κατακτήσει το πρωτάθλημα από το 2021, με τους 4 τελευταίους τίτλους να έχουν καταλήξει στην συμπολίτισσα Γαλατασαράι.



Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα του τουρκικού μέσου duhuliye η Μπεσίκτας έχει ως προτεραιότητα για τον πάγκο της τον Ραζβάν Λουτσέσκου και είναι διατεθειμένη να πληρώσει ρήτρα 4.000.000 ευρώ για να σπάσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.







Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης πως ο πρόεδρος της Μπεσίκτας Σερντάλ Ανταλί θα συναντηθεί με τον Λουτσέσκου και σε περίπτωση που ο Ρουμάνος επιθυμεί να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη, είναι έτοιμος να πληρώσει τη ρήτρα. Σε περίπτωση άρνησης, αναφέρονται και οι εναλλακτικές των Τούρκων, μία εκ των οποίων είναι και ο Ερνέστο Βαλβέρδε που αποχώρησε από την Αθλέτικ Μπιλμπάο.