Άρσεναλ: Ποιοι παίκτες δε θα πάρουν μετάλλιο πρωταθλητή και γιατί

Η Άρσεναλ, μετά τη χτεσινή απώλεια βαθμών της Μάντσεστερ Σίτυ, έγινε μαθηματικά η νέα πρωταθλήτρια Αγγλίας. Όμως δε θα λάβει όλο το ρόστερ της μετάλλια πρωταθλητή, λόγω των κανονισμών της Premier League.



Η Άρσεναλ αναμένεται να παραλάβει το τρόπαιο και τα μετάλλιά της από τη διοργάνωση αλλά δύο παίκτες της δεν πληρούν τα κριτήρια. Συγκεκριμένα, οι δύο αναπληρωματικοί της τερματοφύλακες Κέπα Αριθαμπαλάγκα και Τόμι Σέτφορντ δεν έχουν συμπληρώσει τις απαραίτητες συμμετοχές στην Premier League, καθώς χρησιμοποιήθηκαν κυρίως σε αγώνες του FA Cup και του League Cup.



Ο κανονισμός:

Η Premier League στην επίσημη ιστοσελίδα της αναφέρει: «Στους πρωταθλητές απονέμονται 40 αναμνηστικά μετάλλια φτιαγμένα από ασήμι, διαμέτρου 5,7 εκ. Μπορούν να μοιραστούν στον προπονητή, τους παίκτες και τους αξιωματούχους, κατά πως νομίζει ο σύλλογος, με την προϋπόθεση ότι κάθε παίκτης που έχει κάνει τουλάχιστον 5 συμμετοχές στην Premier League τη σεζόν της κατάκτησης λαμβάνει ένα. Επιπλέον μετάλλια μπορούν να απονεμηθούν με την άδεια του Συμβουλίου της Premier League, μονάχα αν περισσότεροι από 39 παίκτες έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 συμμετοχές μέσα στη σεζόν».