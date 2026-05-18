Τζολάκης: «Δώσαμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο μέχρι τη τελευταία στιγμή»

Ήταν μία δύσκολη σεζόν όπως εξελίχθηκε για τους «ερυθρόλευκους» η φετινή, χωρίς αυτό να σημαίνει ό,τι δεν έδωσαν ικανοποιητικό «παρών», τόσο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όσο και στα εγχώρια. Απλά δεν είναι αυτό που θα ήθελαν.

Ο άνθρωπος που έχει τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής φέτος στις εντεκάδες του Μεντιλίμπαρ, ο Κωνσταντής Τζολάκης μίλησε στα social media για τη συγκεκριμένη χρονιά και για τους φιλάθλους της ομάδας. Αναλυτικά ανέφερε:

«Η σεζόν έφτασε στο τέλος της.

Δυστυχώς δεν καταφέραμε να φέρουμε το πρωτάθλημα εκεί που όλοι ονειρευόμασταν, όμως δώσαμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο μέχρι την τελευταία στιγμή.



Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας όλους τους οπαδούς μας, που ήταν δίπλα μας από την πρώτη μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Η στήριξή σας, στις καλές και στις δύσκολες στιγμές, μας έδινε δύναμη».♥️🤍