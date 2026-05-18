«Στα 6 εκατομμύρια η τιμή του Μίγια, ενδιαφέρεται και ο Ολυμπιακός», σύμφωνα με τη Marca

Η σεζόν τελείωσε με τον ελάχιστο στόχο να επιτυγχάνεται από τους Πειραιώτες μετά τη κατάκτηση της 2ης θέσης από τον ΠΑΟΚ και πλέον εστιάζουν στο μεταγραφικό καλοκαίρι με ονόματα από την Ισπανία να κάνουν την εμφάνισή τους.

Σύμφωνα λοιπόν με την ισπανική «Marca», η Χετάφε σκέφτεται να παραχωρήσει τον Λουίς Μίγια για το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ και ήδη 5 ομάδες σκέφτονται να κάνουν το «μπάσιμο» για την απόκτησή του.

Οι 5 ομάδες είναι οι συμπατριώτισσες Μπέτις, Βιγιαρεάλ, η ιταλική Κόμο και η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Σαουδική Αραβία. Μέσα σε αυτά τα ονόματα ξεπετάγεται και ο Ολυμπιακός που σίγουρα θα μπορούσε να κοιτάξει τη περίπτωσή του.

H Xετάφε είχε αγοράσει τον 31χρονο μέσο από την Γρανάδα για πέντε εκατομμύρια ευρώ το 2022. Φέτος έχει 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 11 ασίστ (10 στο πρωτάθλημα).