Ο Ουνάϊ Έμερι θυμήθηκε τον Ολυμπιακό πριν τον τελικό του Europa League

Η Άστον Βίλα αντιμετωπίζει την Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League και ο Ουνάι Έμερι έκανε ένα... flashback και θυμήθηκε, μεταξύ άλλων, τα παιχνίδια εναντίον του Ολυμπιακού.

«Η Ευρώπη σημαίνει πολλά για μένα, επειδή μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω σε διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικά επίπεδα, παίζοντας στο Champions League, στο Europa League και στην Conference», τόνισε ενώ συνέχισε θυμίζοντας στον κόσμο πως «Φτάσαμε στα ημιτελικά πριν από δύο χρόνια, εναντίον του Ολυμπιακού στο Conference League», τότε που οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αποκλείσει τους «χωριάτες», και πήγαν στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας.

Να υπενθυμίσουμε πως ο φετινός τελικός έχει ενδιαφέρον για τους Πειραιώτες, καθώς θέλουν η Άστον Βίλα να κατακτήσει το τρόπαιο και ταυτόχρονα να βγει 4η στην Premier League, έτσι ώστε η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κερδίσει έναν προκριματικό γύρο και να βρεθεί στον 3ο.