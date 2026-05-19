Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Χατζηδιάκου

Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει από τώρα τις επιλογές του για μεταγραφές εν όψει της νέας σεζόν, με το όνομα του Παντελή Χατζηδιάκου να είναι κυρίαρχο όσο αφορά την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής της ομάδας.

Σύμφωνα με το «transferfeed» το «τριφύλλι» παρακολουθεί αρκετό καιρό τον διεθνή αμυντικό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο με παραστάσεις σε μεγάλες διοργανώσεις. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Χατζηδιάκος ήταν επιλογή του Γιάκομπ Νέστρουπ στην Κοπεγχάγη και με τις φήμες που ακούγονται για τον συγκεκριμένο προπονητή και τον πάγκο του Παναθηναϊκού, μια σύνδεση με τον 29χρονο αμυντικό υπάρχει.

Ο Χατζηδιάκος έχει συμβόλαιο με τον Κοπεγχάγη μέχρι τον Ιούνιο του 2028 και την φετινή χρονιά κατέγραψε 45 εμφανίσεις, μετρώντας δυο γκολ και μια ασίστ.