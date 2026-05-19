Μάπι Λεόν και Ίνγκριντ Σίρσταντ Ένγκεν: Αντίπαλες μόνο για 90 λεπτά

Οι Μάπι Λεόν και Ίνγκριντ Σίρσταντ Ένγκεν εδώ και πέντε χρόνια είναι ζευγάρι και στις 23 Μαΐου και συγκεκριμένα στο Όσλο, θα βρεθούν αντιμέτωπες για πρώτη φορά στον τελικό του Champions League Γυναικών.

Οι δυο ποδοσφαιρίστριες μοιράστηκαν μέσω ενός βίντεο, τις σκέψεις, τις εμπειρίες και τα συναισθήματα αφού πριν από δυο χρόνια σήκωσαν μαζί το Champions League, στο Μπιλμπάο με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Η Ένγκεν αρχικά δήλωσε: «Είμαστε και οι δύο χαρούμενες που φτάσαμε στον τελικό. Από την αρχή της σεζόν ήξερα ότι ο τελικός θα γινόταν στο Όσλο και αυτό ήταν πολύ ξεχωριστό για μένα. Δεν το σκεφτόμασταν ιδιαίτερα, γιατί είσαι απόλυτα συγκεντρωμένη στην ομάδα σου και στο να φτάσεις στον τελικό μαζί της, αλλά τώρα προέκυψε αυτή η κατάσταση».

Ενώ από την άλλη πλευρά η Μάπι: «Στον έρωτα όλα επιτρέπονται. Καμία μας δεν πρόκειται να δείξει έλεος. Είναι ένας τελικός και θέλουμε και οι δύο να τον κερδίσουμε. Για να νικήσουμε, πρέπει να βρούμε η μία τις αδυναμίες της άλλης. Θα τις ψάξουμε και θα είναι αδυσώπητο. Όσο πλησιάζει ο τελικός, τόσο περισσότερο τον θέλουμε. Είναι σαν να συνειδητοποιείς όλο και περισσότερο ότι θα βρεθείτε αντίπαλες και θα γίνετε πραγματικοί εχθροί μέσα στο γήπεδο».

«Δεν πρόκειται να μιλάμε καθόλου για ποδόσφαιρο αυτή την τελευταία εβδομάδα», τόνισε η Μάπι ενώ η Ίνγκριντ συμπλήρωσε, «Θα μιλάμε, αλλά όχι για ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.