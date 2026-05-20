Ευρωπαϊκή πρωτιά για την άμυνα της ΑΕΚ

Το φινάλε της Stoiximan Super League βρήκε την ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς χαρακτηρίστηκε τόσο από επιθετικές όσο και αμυντικές αρετές, ωστόσο στην άμυνα έχει μια πρωτιά που την τοποθετεί, όχι απλά στην κορυφή της Ελλάδας, αλλά της Ευρώπης.



Σύμφωνα με δημοσίευση του ερευνητικού ινστιτούτου ποδοσφαίρου CIES Football Observatory η ΑΕΚ συγκαταλέγεται στις ομάδες με ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στην άμυνα και μάλιστα είναι πρώτη στη σχετική λίστα. Το συγκεκριμένο στατιστικό αφορά το πόσοι αμυνόμενοι παίκτες της κάθε ομάδας μένουν εκτός φάσης ανά 90 λεπτά. Δηλαδή το πόσοι παίκτες έμεναν πιο μακριά από την εστία τους από ότι η μπάλα.



Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται η ΑΕΚ με 28,2, δεύτερη η Πόρτο με 29, τρίτη η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης με 33 και ακολουθούν Κραϊόβα και Σέλτικ με 33,6 και 35,2 αντίστοιχα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως και οι πέντε ομάδες στέφθηκαν πρωταθλήτριες στη χώρα τους.



The secret is defence 🤫Five fresh champions 🏆 with fewest defenders bypassed* per match 🪨 as per exclusive @impect_official data 😎#AEK 🇬🇷 #FCPorto 🇵🇹 #FKZenit 🇷🇺 #UniCraiova 🇷🇴 #CelticFC 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

* number of players among last 5 ones left farther from their 🥅 than the ⚽️ pic.twitter.com/YHUxuMMtQZ — CIES Football Obs (@CIES_Football) May 19, 2026