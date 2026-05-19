Συγκινητικός Ριμπάλτα: «Έχασα τον πατέρα μου και με βοηθήσατε να το ξεπεράσω»

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα είναι αναμφίβολα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εκτός των τεσσάρων γραμμών για την ΑΕΚ και τη κατάκτηση του 14ου πρωταθλάματός της, αφού είναι αυτός που διαμόρφωσε το φετινό ρόστερ και «ανακάλυψε» και τον Μάρκο Νίκολιτς.

Αν πάμε λίγο πίσω στη κοπή πίτας για το 2026, ο Ισπανός είχε βγάλει έναν πολύ ωραίο λόγο, συγκινώντας τους παίκτες της Ένωσης. Αυτή η στιγμή έπαιξε και στα μάτριξ του γηπέδου στηφιέστα της Κυριακής.

Συγκεκριμένα ο Ριμπάλτα είπε:

«Λοιπόν θα ξεκινήσω με τις ευχαριστήριες για τους ανθρώπους γύρω σας, τους εργαζόμενους του κλαμπ που κάνουν την δουλειά σας λίγο πιο εύκολη. Όλοι εσείς είστε σαν οικογένεια για εμένα» λέει αρχικά ο Καταλανός και συνεχίζει με τρεμάμενη φωνή:

«Ξέρετε πως έχασα τον πατέρα μου τον περασμένο Νοέμβριο και το να είμαι μαζί σας κάθε μέρα με βοήθησε πραγματικά να ξεπεράσω τη δύσκολη αυτή τη στιγμή για εμένα».