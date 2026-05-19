Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητο του Μάριου Ηλιόπουλου που τράβηξε τα βλέμματα στη φιέστα της ΑΕΚ

Η φιέστα της ΑΕΚ στην Allwyn Arena μπορεί να ήταν φαντασμαγορική, όμως τις εντυπώσεις τις έκλεψε αδιαμφισβήτητα η είσοδος του Μάριου Ηλιόπουλου με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο είχε και το τρόπαιο της Stoiximan Super League.

Το αγωνιστικό αυτοκίνητο που έκανε την είσοδό του στην Νέα Φιλαδέλφεια ο μεγαλομέτοχος της Ένωσης φέρνοντας την κούπα στην ομάδα του είναι συνηθισμένο στους τίτλους, καθώς πρόσφατα κατέκτησε κι αυτόν του Πρωταθλητή Αναβάσεων για το 2026. Μάλιστα εδώ και δέκα χρόνια που εμφανίστηκε το Fiesta στην ελληνική αγωνιστική πραγματικότητα, το συγκεκριμένο μοναδικό αμάξι έχει κάθε χρόνο και τίτλο.

Ξεκίνησε ως WRC/Autocross και εξελίχθηκε σε WRC Custom Made κατηγορίας αναβάσεων, της κατηγορίας Formula Salloon. Έχει 650 ίππους, κάτι που το κάνει πραγματικά μοναδικό καθώς ούτε η ίδια η M Sport δεν περίμενε ότι μπορεί να φτάσει τόσα άλογα. Όπως αναφέραμε πρόκειται για ένα custom αγωνιστικό, από τον αρχιμηχανικό του Μάριου Ηλιόπουλου, αλλά και αυθεντία στο αντικείμενο, Μελέτη Καρατεκίδη, ο οποίος το ρύθμισε με μοναδικό τρόπο και έδειξε και στην ίδια την M Sport μέχρι που μπορεί να φτάσει το συγκεκριμένο μοντέλο. Μάλιστα λέγεται πως κάθε χρόνο οι Άγγλοι μηχανικοί της Μ έρχονται στην Αθήνα και το ρυθμίζουν κατάλληλα ώστε να είναι έτοιμο για τους αγώνες του ισχυρού άνδρα της Ένωσης.

Βέβαια, δεδομένου ότι μιλάμε για ένα custom made όχημα, είναι φυσικό και η αξία του να... ξεφεύγει. Το κόστος απόκτησης, λοιπόν, υπολογίζεται κοντά στις 500.000 ευρώ και δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια διότι οι επεμβάσεις που μπορεί να γίνουν στο αυτοκίνητο είναι συχνές και μπορεί να εκτοξεύσουν κι άλλο την τιμή.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει συνολικά 15 Πανελλήνιους τίτλους (ταχύτητας και αναβάσεων) και οι περισσότεροι από αυτούς είναι με αγωνιστικά τύπου Fiesta Rallycross/Ford Fiesta, με το συγκεκριμένο βρίσκεται στην κορυφή του βάθρου κάθε χρονιά, από το 2019.