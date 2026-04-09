Η ξεχωριστή επιλογή αυτοκινήτου του Τάιλερ Ντόρσεϊ - Πόσο κοστίζει

Αυτά που κάνει από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πρέπει να... μελετηθούν! Ο γκαρντ του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας πραγματοποιεί σεζόν καριέρας, με το πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ να αποτελεί μια ακόμα επιβεβαίωση της κλάσης του. Κόντρα στη «Βασίλισσα», ο Ντόρσεϊ μέτρησε 37 πόντους με 7/11 τρίποντα και 5 ασίστ πραγματοποιώντας μια υπερπλήρης εμφάνιση.

Εκτός αγωνιστικών χώρων, ο νατουραλιζέ γκαρντ δεν ακολουθεί τους «άτυπους» κανόνες ενός αστέρα, αντιθέτως έχει επιλέξει ένα αυτοκίνητο άκρως καθημερινό και όχι κάποιο supercar, όπως οσυμπαίκτης του στους «ερυθρόλευκους», Εβάν Φουρνιέ. Ο Ντόρσεϊ μετακινείται με ένα Hyundai Kona 1,6Τ 196 αλόγων, ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει άνεση, ταχύτητα και ευελιξία για καθημερινή χρήση.

hyundai.gr

Το αυτόματο κιβώτιο εξασφαλίζει ομαλή οδήγηση, ενώ η συνολική ρύθμιση ισορροπεί ανάμεσα στην άνεση και τη σπορ αίσθηση. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h ολοκληρώνεται σε περίπου 7,5 δευτερόλεπτα, επίδοση που ξεπερνά τον μέσο όρο της κατηγορίας, ενώ η κατανάλωση διατηρείται σε λογικά επίπεδα για τα δεδομένα της ισχύος. Παράλληλα, τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο για καθημερινές μετακινήσεις.

hyundai.gr

Στο εσωτερικό, το μοντέλο δίνει έμφαση στην τεχνολογία και την εργονομία, με ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύγχρονο infotainment και ποιοτική κατασκευή. Η αξία του συγκεκριμένου οχήματος ξεπερνά τις 30.000 ευρώ στην Ελλάδα, ενώ ανάλογα και με τις εκδόσεις του προσεγγίζει ακόμα και τα 35 με 37 χιλιάδες ευρώ!

hyundai.gr

Η επιλογή του Ντόρσεϊ μπορεί να μην αποτελεί την πιο φανταχτερή ή εντυπωσιακή επιλογή, το μόνο σίγουρο είναι πως δεδομένα αποτελεί μια ιδιαίτερη και έξυπνη επιλογή για άνετη μετακίνηση μέσα στην Αθήνα.