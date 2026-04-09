EuroCup Women: Ο Αθηναϊκός κέρδισε 77-75 τη Μερσίν, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά και έχασε την κούπα

Ο Αθηναϊκός άγγιξε το μεγάλο όνειρο στην Τουρκία, αλλά η υπερπροσπάθεια δεν ήταν αρκετή για να φέρει το τρόπαιο του EuroCup Women. Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου επικράτησε με 77-75 της Μερσίν στην «Edip Buran Arena», ωστόσο δεν κατάφερε να καλύψει τη διαφορά του πρώτου αγώνα (80-85)και έμεινε στη δεύτερη θέση.



Οι φιλοξενούμενες μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και με πρωταγωνίστριες τις Πρινς και Γουίντερμπερν προηγήθηκαν ακόμα και με εννέα πόντους στο πρώτο πεντάλεπτο. Η Μερσίν αντέδρασε βρίσκοντας λύσεις κοντά στο καλάθι, όμως ο Αθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 20-18, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του.



Στη δεύτερη περίοδο η τουρκική ομάδα πέρασε μπροστά με σερί 6-0, όμως η απάντηση ήταν άμεση. Η Τσινέκε μαζί με τις Γουίντερμπερν και Ανίγκουε έφεραν ξανά το προβάδισμα, ενώ η ελληνική ομάδα ανέβασε την ένταση στην άμυνα και πήγε στα αποδυτήρια με +5 (38-43), κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες της.



Το τρίτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε σκληρή μάχη. Η Μερσίν πίεσε περισσότερο, η Λίντσεϊ Άλεν έδωσε ρυθμό στην επίθεση των γηπεδούχων, ενώ η Ιαγκούποβα με κρίσιμο τρίποντο ισοφάρισε σε 61-61, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για το φινάλε.



Στην τελευταία περίοδο ο Αθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα και πήρε εκ νέου προβάδισμα, όμως η εμπειρία της Μερσίν και τα λάθη στα κρίσιμα σημεία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Η Πρινς κέρδισε φάουλ σε τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως οι βολές δεν ήταν αρκετές για να αλλάξουν την κατάσταση. Η Τάντιτς πρόσθεσε έναν πόντο από τη γραμμή, αλλά το τελικό 77-75 δεν κάλυψε τη διαφορά του πρώτου αγώνα.



Ο Αθηναϊκός έφυγε από την Τουρκία με τη νίκη, αλλά όχι με το τρόπαιο, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία ευρωπαϊκή πορεία που άφησε υποσχέσεις για το μέλλον.