Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 85-89: Παράσταση πρωτιάς και... Ντόρσεϊ στην ερυθρόλευκη Σόφια

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Σόφια, επικρατώντας της Χάποελ με 89-85 για την 37η αγωνιστική της Euroleague και έκανε σημαντικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 25-12 και χρειάζονται ακόμη μία νίκη, τη τελευταία αγωνιστική με την Αρμάνι στο ΣΕΦ, για να «κλειδώσουν» την κορυφή, την ώρα που η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έπεσε στο 22-14 και παραμένει εκτός τετράδας. Παρά τις σημαντικές απουσίες και με τον Φαλ να επιστρέφει μετά από μακρά αποχή (308 ημέρες), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε λύσεις, έχοντας πρωταγωνιστές τους Ντόρσεϊ, Πίτερς και Τζόζεφ.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο MVP και σε αυτή την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, καθώς σκόραρε 23 πόντους, μοίρασε 5 ασίστ και μάζεψε 4 ριμπάουντ.

Το ματς

Φουριόζικα ξεκίνησαν οι Ισραηλινοί την αναμέτρηση, καθώς μπήκαν με τρομερό επιθετικό κρεσέντο και προηγήθηκαν 8-0, αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να πάρει τάιμ άουτ μετά από μόλις δύο λεπτά αγώνα.



Ωστόσο, το «ερυθρόλευκο» ξέσπασμα, με μπροστάρη τον φορμαρισμένο Τάιλερ Ντόρσεϊ ,ο οποίος είχε 7 πόντους και 2 ασίστ έφερε την ανατροπή, με τον Ολυμπιακό να προηγείται της Χάποελ Τελ Αβίβ με 18-22 στο τέλος της πρώτης περιόδου.



Ο Μουσταφά Φαλ επέστρεψε στη δράση για τον Ολυμπιακό στη δεύτερη περίοδο έπειτα από 308 ημέρες απουσίας, με την παρουσία του να αποτελεί από μόνη της σημαντική εξέλιξη για τους «ερυθρόλευκους».



Μέχρι τα μέσα της δεύτερης περιόδου, ο Ντόρσεϊ με 9 πόντους και ο Τζόσεφ με 8 αποτέλεσαν τους πρώτους σκόρερ του Ολυμπιακού, την ώρα που η αμυντική λειτουργία των Πειραιωτών δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, καθώς δέχθηκαν ήδη 21 πόντους στο δεκάλεπτο. Επιθετικά, οι «ερυθρόλευκοι» σούταραν με 7/19 τρίποντα στο πρώτο μισό του αγώνα, ενώ παρουσίασαν πολύ καλή εικόνα μέσα στη ρακέτα, έχοντας 12/16 δίποντα και συνολικά 15 ασίστ.



Το highlight του πρώτου ημιχρόνου ήρθε στα τελευταία δευτερόλεπτα, όταν ο Ολυμπιακός εκτέλεσε υποδειγματικά την τελευταία επίθεση και με μόλις 0,4’’ βρήκε σκορ με κάρφωμα του Χολ. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους «ερυθρόλευκους» να προηγούνται 48-51.

Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα, όμως αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στο σκοράρισμα. Ο Τόμας Γουόκαπ αστόχησε και στα τέσσερα τρίποντα που επιχείρησε, ενώ ο Σακίλ ΜακΚίσικ δεν βρήκε στόχο στις τρεις προσπάθειές του, σε ένα ρίσκο του Ιτούδη που δεν απέδωσε. Το επιθετικό πρόβλημα έγινε ακόμη πιο έντονο όταν ο Ντόρσεϊ δεν πρόσφερε λύσεις στο σκορ για την ελληνική ομάδα. Την ίδια στιγμή, ο Παπανικολάου ανέλαβε ξανά δύσκολες αποστολές στην άμυνα, μαρκάροντας τόσο τον Μπράιαντ όσο και τον Μίτσιτς. Με τη λήξη της τρίτης περιόδου, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 67-73, κρατώντας και μεγαλώνοντας το προβάδισμα παρά τις επιθετικές δυσκολίες.

Με ένα μίνι ξέσπασμα του Οντιάσι, οι γηπεδούχοι μείωσαν στους 3, 6μιση λεπτά πριν το τέλος του ματς. Ο Φαλ μοίρασε την 4η(!) ασίστ του στο ματς, αυτή τη φορά στον Πίτερς αλλά ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν να πάρει διαφορά κόντρα στους μαχητικούς παίκτες του Ιτούδη. O Ολυμπιακός κράτησε μέχρι τέλους το προβάδισμα και έφυγε με διπλό πρωτιάς από τη Βουλγαρία.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 48-51, 67-73, 85-89

Χάποελ (Ιτούδης): Μότλεϊ, Τζόουνς, Μπλάκνεϊ, Μπράιαντ, Έντουαρντς, Μάλκολμ, Ράντολφ, Οντιάσε, Μίτσιτς, Γουέινραϊτ, Οτούρου, Μαντάρ.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Τζόζεφ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Χολ, Μιλουτίνοφ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Φαλ.