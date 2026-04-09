Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια με τρομερό Ντόρσει και έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης της Euroleague.

Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 25-12 και χρειάζονται ακόμη μία νίκη, τη τελευταία αγωνιστική με την Αρμάνι στο ΣΕΦ, για να «κλειδώσουν» την κορυφή.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν τα κατάφερε κόντρα στην Βαλένθια στην Ισπανία και ηττήθηκε, απέναντι στους Ισπανούς που ειδικά επιθετικά ήταν σε πολύ καλή βραδιά. Το «τριφύλλι» θέλει μόνο νίκη την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Αναντολού Εφές για να μην μπει σε περιπέτειες.

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (9/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου 84-94

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 102-84

Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80

Η βαθμολογία της Euroleague