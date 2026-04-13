Ολυμπιακός: Μετά τον οβελία είχε τούρτα - έκπληξη για τον Άλεκ Πίτερς

Ο Άλεκ Πίτερς την Κυριακή του Πάσχα μαζί με τον Τζορτζ Πάπας του Αμαρουσίου, γιόρτασαν παρέα τηρώντας το έθιμο του παραδοσιακού οβελία, όμως την Δευτέρα (13/4) οι συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό ετοίμασαν τούρτα - έκπληξη για τα 32α γενέθλιά του.

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν την προετοιμασία τους εν όψει του αγώνα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (16/4, 21:15) για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague.

Μετά το τέλος της προπόνησης οι παίκτες και προπονητές της ομάδας τραγούδησαν το «Happy Birthday» για χάρη του Άλεκ Πίτερς.

