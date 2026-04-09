Χάποελ - Ολυμπιακός: Στις εξέδρες του γηπέδου ο θρύλος της Βουλγαρίας, Χρίστο Στόιτσκοφ
Υπό το βλέμμα του θρύλου του βουλγαρικού ποδοσφαίρου πραγματοποιείται η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Χάποελ στη Βουλγαρία.
Ο Ολυμπιακός έχει απόψε τη μεγάλη ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρώτη θέση, αγωνιζόμενος στη Σόφια μπροστά σε περισσότερους από 10.000 φιλάθλους του. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ανάμεσα στους θεατές ξεχώρισε η παρουσία του Χρίστο Στόιτσκοφ, του θρυλικού άσου της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Βουλγαρίας, ο οποίος παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις court seats.
Στο γήπεδο βρίσκονται επίσης και οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, που ταξίδεψαν στη βουλγαρική πρωτεύουσα για να στηρίξουν από κοντά την προσπάθεια της ομάδας απέναντι στο σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη.