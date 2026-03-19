Εβάν Φουρνιέ: Αυτό είναι το καινούργιο αυτοκίνητο αξίας 160 χιλιάδων ευρώ του Γάλλου σταρ

Ο Εβάν Φουρνιέ πρόσθεσε ένα εντυπωσιακό «όπλο» στο γκαράζ του, αποκτώντας μια ολοκαίνουργια BMW M2 σε ξεχωριστή απόχρωση Velvet Blue, με χρυσές ζάντες M Sport που κάνουν το μοντέλο να ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά. Ο Γάλλος σταρ «επιβράβευσε» με τον καλύτερο τρόπο τον εαυτό του, μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση... καριέρας στη EuroLeague απέναντι στη Φενέρ.









Η συγκεκριμένη έκδοση μόνο… συμβατική δεν είναι. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο τρίλιτρος εξακύλινδρος κινητήρας βενζίνης, ο οποίος στην περίπτωσή του αποδίδει 530 ίππους, χαρίζοντας επιδόσεις που αγγίζουν επίπεδα supercar. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα, καθιστώντας το όχημα λίγο πιο... γρήγορο από τις εκτελέσεις του Φουρνιέ.





Το κόστος της συγκεκριμένης εξατομικευμένης έκδοσης αγγίζει τις 160.000 ευρώ, με τον Γάλλο σταρ να δείχνει με αυτή την αγορά την αγάπη του για τα αυτοκίνητα και τις ανέσεις που μπορεί να προσφέρει ένα supercar σε κάποιον. Είναι γνωστό άλλωστε πως ο Φουρνιέ έχει λατρεία για τα αυτοκίνητα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα μια Mercedes-AMG GT, την οποία έχει δημοσιεύσει στο παρελθόν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.