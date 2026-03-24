Ώρα και κανάλι για τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR στη EuroLeague

Η 33η αγωνιστική της EuroLeague κάνει πρεμιέρα απόψε (24/03) με 8 αναμετρήσεις.

Στην Ισπανία, ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοξενείται από τη Βαλένθια. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στα νικηφόρα αποτέλεσματα, μετά τις εντός έδρας νίκες κόντρα σε Φενέρμπατχσε και Μπασκόνια, ώστε να σφραγίσουν το πλεονέκτημα έδρας, όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Ο αγώνας ξεκινάει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.

Στο Σαράγεβο, σε ουδέτερη έδρα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται κόντρα στη Dubai BC. Το «τριφύλλι» ψάχνει τη μεγάλη νίκη, που θα τον φέρει σε πλεονεκτική θέση για τη μάχη της εξάδας, ώστε να αποφύγει τα play in και να εξασφαλίσει τη θέση για τα play offs από την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Ο αγώνας ξεκινάει στις 20:30 και την τηλεοπτική μετάδοση έχει αναλάβει το Nova Sports 4.

