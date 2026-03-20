Ολυμπιακός: Βαριά καμπάνα για Φουρνιέ, πρόστιμο σε Μπαρτζώκα - Η ποινή για τον φίλαθλο του Πανιωνίου

Ο Εβάν Φουρνιέ τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστήτου ΕΣΑΚΕ με μία αγωνιστική και χρηματικό πρόιστιμο για το επεισόδιο που είχε με φίλαθλο του Πανιωνίου.

Χρηματικό πρόστιμο θα κληθεί να πληρώσει και ο Γιώργος Μπαρτζώκας για δυσφημιστική συμπεριφορά για το άθλημα.

Το επεισόδιο του Φουρνιέ με φίλαθλο του Πανιωνίου

Ποιο παιχνίδι χάνει ο Γάλλος - Όλες οι ποινές του Ολυμπιακού

Οι Πειραιώτες αυτήν την αγωνιστική έχουν «ρεπό», άρα ο Γάλλος φόργουορντ χάνει το ντέρμπι «αιωνίων» για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL στις 30 Μαρτίου (30/3,19:00) στο «T-Center».

Επίσης του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.800 ευρώ για πειθαρχικό παράπτωμα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο προπονητής του, Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος θα πληρώσεις χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ «για δυσφημιστική συμπεριφορά για το άθλημα» ενώ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ και αυστηρή έγγραφη επίπληξη όπως φαίνεται από την έκθεση του αθλητικού δικαστή.

Αναλυτικά η απόφαση του αθλητικού δικαστή



1. Επιβάλλεται στον Evan Fournier, καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) ευρώ για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 15.03.2026.



2. Επιβάλλεται στον Γιώργο Μπαρτζώκα, προπονητή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για δυσφημιστική συμπεριφορά για το άθλημα, κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα.



3. Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ συνολικά για τα πειθαρχικά αδικήματα της ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους αθλητή της και της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα εκ μέρους του προπονητή της, κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα.

Η ποινή για τον φίλαθλο του Πανιωνίου

Από την άλλη πλευρά, ο φίλαθλος του Πανιωνίου με τον οποίο «μανούριασε» ο Εβάν Φουρνιέ τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους για έναν μήνα.

Η απόφαση:

Επιβάλλεται σε φίλαθλο της ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΕ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) που καθόταν στις θέσεις courtside για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 15.03.2026: α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα (1) μήνα και γ) ανάκληση και απαγόρευση χρήσης τυχόν υφιστάμενου ή έκδοσης εισιτηρίου διαρκείας, απλού εισιτηρίου ή πρόσκλησης για το ίδιο ανωτέρω διάστημα.



Επιβάλλεται στην ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890): α) χρηματικό πρόστιμο ύψους εννιακοσίων (900,00) ευρώ για άνω του ενός υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, β) η ποινή της επίπληξης καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα εκτεταμένης εντάσεως με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα & γ) χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς από φίλαθλο των courtside seats, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 15.03.2026.