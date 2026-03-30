Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για την Stoiximan GBL

Που θα δείτε το ντέρμπι «αιωνίων» για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η 23η αγωνιστική της Basket League ολοκληρώνεται με το ντέρμπι «αιωνίων» μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens.

Από την μια, ο Ολυμπιακός είναι η μονή αήττητη ομάδα στο πρωτάθλημα με ρεκόρ 20-0 σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που βρίσκεται στην δεύτερη θέση και το 17-4, έχοντας χάσει την επαφή με το πλεονέκτημα έδρας.

Πάρα την διαφορά τους, το ντέρμπι (Δευτέρα 30/03, 19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα με τους «πράσινους»  να θέλουν να σπάσουν το αήττητο του μεγάλου τους αντιπάλου, ώστε να ανακτήσουν ψυχολογία ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

