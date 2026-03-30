Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για την Stoiximan GBL

Η 23η αγωνιστική της Basket League ολοκληρώνεται με το ντέρμπι «αιωνίων» μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens.

Από την μια, ο Ολυμπιακός είναι η μονή αήττητη ομάδα στο πρωτάθλημα με ρεκόρ 20-0 σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που βρίσκεται στην δεύτερη θέση και το 17-4, έχοντας χάσει την επαφή με το πλεονέκτημα έδρας.

Πάρα την διαφορά τους, το ντέρμπι (Δευτέρα 30/03, 19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα με τους «πράσινους» να θέλουν να σπάσουν το αήττητο του μεγάλου τους αντιπάλου, ώστε να ανακτήσουν ψυχολογία ενόψει της δύσκολης συνέχειας.