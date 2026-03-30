Αναντολού Εφές: Ο Πάμπλο Λάσο αποβλήθηκε από αγώνα επειδή... ακούμπησε τον διαιτητή

Η Αναντολού Εφές πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στην Τόφας με 92-82 για την 24η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο μπορεί να πέτυχε την μεγάλη ανατροπή με πρωταγωνιστή τον Τζόρνταν Λόιντ, αλλά τα βλέμματα όλων στράφηκαν στην αποβολή του Ισπανού τεχνικού επειδή ακούμπησε έναν εκ των διαιτητών.

Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια του αγώνα ζήτησε challenge και καταλάθος ακούμπησε τον διαιτητή, ο οποίος τον απέβαλε με δεύτερη τεχνική ποινή. Σύμφωνα με τον κανονισμό απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε σωματική επαφή από μέλη των ομάδων προς τους διαιτητές.