Παναθηναϊκός AKTOR: Τα δεδομένα των τραυματιών ενόψει Ολυμπιακού - Οι απόντες και οι αμφίβολοι

Δεν κράτησε πολύ η χαρά στο «πράσινο» στρατόπεδο για τον περιορισμό των απουσιών. Μετά την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος αμέσως έκανε αισθητή την παρουσία του βοηθώντας τον Παναθηναϊκό AKTOR να πετύχει το 4/4 στο κρισιμότερο στάδιο της EuroLeague, η ατυχία επανήλθε.

Τα προβλήματα «χτύπησαν» ταυτόχρονα το «τριφύλλι», που μετά τις απουσίες των Τζέριαν Γκραντ και Νίκου Ρογκαβόπουλου (μετά το ματς με την Ντουμπάι), αντιμετωπίζει δύο νέα ζητήματα πριν το ντέρμπι «αιωνίων» της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποτελεί το ύστατο πρόβλημα για τον Εργκίν Αταμάν, με τον Αμερικανό φόργουορντ να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην γάμπα και να μην προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα το μεσημέρι της Κυριακής (29/3).

Τα δεδομένα για Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ και οι «σίγουρες» απουσίες

Η κατάσταση του Χέιζ-Ντέιβις θα επανεκτιμηθεί λίγο πριν το τζάμπολ του ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ενώ ο Χουάντσο Ερναγνκόμεθ παρέμεινε για δεύτερη μέρα εκτός προπονήσεων. Ο Ισπανός ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και ανέβασε πυρετό, κάτι που σημαίνει πως οι πιθανότητες του να προλάβει την μάχη των «αιωνίων» μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη.

Δεδομένες θεωρούνται οι απουσίες των Γκραντ και Ρογκαβόπουλου, ενώ ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ παραμένει εκτός δράσης, κάτι που σημαίνει πως αν ο Ντίνος Μήτογλου είναι πιθανό να είναι ο μοναδικός διαθέσιμος παίκτης για την θέση «4». Κανονικά προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα ο Νεοκλής Αβδάλας, που επέστρεψε από την Αμερική και τέθηκε στην διάθεση του Τούρκου τεχνικού.