Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Live το ντέρμπι «αιωνίων» για την Basket League

Η 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται με την σημαντικότερη αναμέτρηση, το «αιώνιο» ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο κατάμεστο «Telekom Center Athens» τον Ολυμπιακό (30/3, 19:00), σε μια από τις πολλές «μάχες» των δύο ομάδων την φετινή αγωνιστική περίοδο.

Ο Εργκίν Αταμάν έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς οι Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο, Γκράντ, Ρογκαβόπουλος και Σαμοντούροφ δεν υπολογίζονται, την ώρα που ο κόουτς Μπαρτώκας δεν υπολογίζει τον τιμωρημένο Φουρνιέ και τους Τζόσεφ, Φαλ και ΜακΚίσικ που δεν είναι στην λίστα των ξένων του πρωταθλήματος.

