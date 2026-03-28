Αυτό είναι το υπερπολυτελές αυτοκίνητο του Νότη Σφακιανάκη - Γιατί ξεχωρίζει

Ο Νότης Σφακιανάκης, εκτός από διάσημος τραγουδιστής είναι και λάτρης της ταχύτητας, καθώς οδηγεί ένα πανάκριβο και σπάνιο υπεραυτοκίνητο της Nissan, το οποίο ξεχωρίζει για τις επιδόσεις του, αλλά και το μοναδικό του design. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, συγκεκριμένα, συγκέντρωσε τα βλέμματα, καθώς βρέθηκε πίσω από το τιμόνι του Nissan GT-R, ενός αυτοκινήτου που έχει μείνει στην ιστορία ως «Godzilla», αφού προσφέρει ταχύτητες που ανταγωνίζονται τα γερμανικά και τα ιταλικά supercar.

Το Nissan GT-R, που οδηγεί ο Νότης Σφακιανάκης φέρει χειροποίητο (από εξειδικευμένο «Takumi» τεχνίτη) κινητήρα V6, 3.8 λίτρων διπλού τούρμπο και τετρακίνηση με έξυπνη κατανομή ροπής. Αποδίδει τουλάχιστον 530 ίππους, πιάνει 0-100 σε λιγότερα από 3,5 δευτερόλεπτα (2,9 έως 3.4 δεύτερα) και τελική ταχύτητα 315 χιλιομέτρων στην εργοστασιακή του έκδοση. Διαθέτει 6-τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (DCT) και launch control για εκρηκτικές εκκινήσεις.

Παράλληλα, έχει Torque Vectoring για καλύτερο κράτημα και πολλαπλά driving mode (comfort, sport και race). Επίσης, έχει τεράστιες δυνατότητες βελτίωσης και θεωρείται πως με μικρές τροποποιήσεις φτάνει με άνεση τελική ταχύτητα 330 χιλιομέτρων.

Το τροχαίο ατύχημα που του κόστισε 50 χιλιάδες ευρώ

Το αυτοκίνητο που οδηγεί ο Νότης Σφακιανάκης κοστολογείται στις 160 χιλιάδες ευρώ. Ο διάσημος τραγουδιστής, μάλιστα είχε ένα τροχαίο ατύχημα πριν από περίπου μία δεκαετία, στη Βουλιαγμένη. Τότε, λόγω του ατυχήματος είχε ακυρωθεί η εμφάνισή του στην «Ιερά Οδό».

Οι υλικές ζημιές που υπέστη το υπερπολυτελές Nissan GT-R του Νότη Σφακιανάκη κόστισαν στον «βασιλιά» του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού συνολικά 50 χιλιάδες ευρώ, αφού το υπερπολυτελές όχημα που οδηγούσε, κυκλοφορεί σε ελάχιστα μοντέλα στην Ελλάδα και θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο.

Το αυτοκίνητο του Σφακιανάκη υπέστη ζημιές στον κινητήρα, στο σασί, στο εμπρός τμήμα και στο πίσω δεξί φτερό. Ενδεικτικό του μεγάλου κόστους της επισκευής είναι το κόστος της αντικατάστασης μόνο του... προφυλακτήρα, που απαιτεί 3 χιλιάδες ευρώ.

Ο Σφακιανάκης έχει αγαπηθεί όσο ελάχιστοι τραγουδιστές στο ελληνικό στερέωμα και η αγάπη του για την ταχύτητα τον κάνει να ξεχωρίζει. Το Nissan GT-R που οδηγεί τον κατατάσσει στη «κλειστή» λίστα των Ελλήνων που επέλεξαν το υπερπολυτελές ιαπωνικό supercar. Πρόκειται για ένα μοντέλο που διακρίνεται στο εξωτερικό για τις μοναδικές επιδόσεις, αλλά και το αεροδυναμικό του design, που καθηλώνει τα βλέμματα.