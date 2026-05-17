«Απόβαση» τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια: Το αγωνιστικό του Ηλιόπουλου στη φαντασμαγορική φιέστα της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μια σπουδαία χρονιά με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και στήνοντας μια φιέστα αντάξια της επιτυχίας της. Η Νέα Φιλαδέλφεια μετατράπηκε σε ένα ατελείωτο κιτρινόμαυρο πάρτι, με τον κόσμο να γεμίζει κάθε γωνιά του γηπέδου για να αποθεώσει τους πρωταθλητές.



Ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της βραδιάς. Είχε προαναγγείλει πως η φιέστα θα είναι ξεχωριστή και τελικά φρόντισε να το αποδείξει στην πράξη. Πριν από την απονομή πραγματοποίησε μια μακροσκελή ομιλία, διάρκειας περίπου 20 με 30 λεπτών.



Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές μπήκαν ένας-ένας στον αγωνιστικό χώρο μέσα σε αποθέωση, παραλαμβάνοντας τα μετάλλιά τους. Όμως το πραγματικό σόου ήταν προγραμματισμένο για το φινάλε. Ξαφνικά, τα φώτα χαμήλωσαν και στον ουρανό πάνω από το γήπεδο εμφανίστηκαν αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι προσγειώθηκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας φακούς και δημιουργώντας ένα σκηνικό γεμάτο αγωνία και εντυπωσιασμό, σαν να αναζητούσαν το τρόπαιο του πρωταθλητή.



Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε θεαματική είσοδο με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, μεταφέροντας την κούπα στο κέντρο του γηπέδου. Η εικόνα ήταν εντυπωσιακή και οι φίλαθλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και συνθήματα.

Το τρόπαιο παραδόθηκε στους αρχηγούς της ομάδας και τη στιγμή που υψώθηκε στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας, το γήπεδο φωτίστηκε από πυροτεχνήματα και καπνογόνα.

