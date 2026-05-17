Σπορ ΑΕΚ φιέστα Super League 1 Ποδόσφαιρο

Συγκινεί οπαδός της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια: «Μπαμπά στο είπα ότι θα σε φέρω»

Συγκλονιστικό μήνυμα οπαδού της ΑΕΚ για το 14ο πρωτάθλημα της ομάδας.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η ΑΕΚ απόψε γιορτάζει και επίσημα το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της και ομάδα και κόσμος ζουν μοναδικές στιγμές στην Allwyn Arena.

Υπάρχουν φυσικά και οι φίλαθλοι που ζουν πολύ έντονα αυτές τις στιγμές και της αφιερώνουν ενδεχομένος και σε ανθρώπους που δεν είναι πλέον κοντά τους. Η κάμερα του AEK TV κατέγραψε μία φίλαθλο της ομάδας που είχε κολλήσει στο τζάμι του γηπέδου ένα χαρτί που έγραφε: «Το σηκώσαμε μπαμπά. Στο είπα ότι θα σε φέρω. Οδυσσέας. 3-5-2026».

