Φιέστα ΑΕΚ: Σε γιορτινούς ρυθμούς η Νέα Φιλαδέλφεια πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μια από τις πιο ξεχωριστές βραδιές της ιστορίας της, καθώς απόψε (17/5, 19:30) υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο φινάλε των playoff, σε μια αναμέτρηση που συνδυάζει γιορτινό κλίμα και ένταση, με φόντο την απονομή του πρωταθλήματος.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα και ενόψει της μεγάλης φιέστας που θα ακολουθήσει, η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση με αυστηρές οδηγίες προς τους φιλάθλους, ζητώντας από όλους να τηρηθούν απαρέγκλιτα τα μέτρα ασφαλείας, ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα για την ομάδα.

Οι θύρες της «Allwyn Arena» θα ανοίξουν από τις 16:30 για την είσοδο των φίλων της Ένωσης, ενώ στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων, σακιδίων και κρανών μηχανής.

Παράλληλα, γίνεται ειδική αναφορά στην απαγόρευση ρίψης κροτίδων, καπνογόνων, φωτοβολίδων και οποιουδήποτε αντικειμένου, αλλά και στη χρήση στρόμπο μέσα στις εξέδρες.

Την ίδια ώρα, από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, χιλιάδες οπαδοί της ΑΕΚ έχουν κατακλύσει τη Νέα Φιλαδέλφεια και τους γύρω χώρους της «Allwyn Arena», δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με συνθήματα και πανηγυρικό κλίμα ενόψει της φιέστας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Intime

