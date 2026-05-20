Φορτούνης: Θέλει να αφήσει πίσω του τον Ζοάο Φέλιξ πριν επιστρέψει στον Ολυμπιακό

Ο Κώστας Φορτούνης βρίσκεται μία «στροφή» μακριά από το να κλείσει με ιδανικό τρόπο την παρουσία του στη Σαουδική Αραβία, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.



Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ και λίγο πριν το φινάλε της Roshn Saudi League φιγουράρει στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες ασίστ στο πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, έχει μοιράσει 12 ασίστ, αριθμό που τον φέρνει ισόβαθμο με τον Ζοάο Φέλιξ.

Η «μάχη» για την πρώτη θέση αναμένεται να κριθεί στην τελευταία αγωνιστική, όπου η Αλ Καλίτζ θα αντιμετωπίσει την Αλ Αχλί Σαούντι. Ο Φορτούνης θα προσπαθήσει να ξεπεράσει τον Πορτογάλο αστέρα και να ολοκληρώσει τη χρονιά ως ο κορυφαίος δημιουργός του πρωταθλήματος.

