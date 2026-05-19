Καταγγελία Πρίτσα: «Διαιτητής είπε ότι προσπάθησαν να ρίξουν φέτος την Κηφισιά!»

Ο πρόεδρος και ισχυρός άντρας της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας, μίλησε στην εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ» και προχώρησε σε μια καταγγελία - βόμβα, αποκαλύπτοντας πως διαιτητής φέρεται να παραδέχθηκε σε παρέα όπου βρισκόταν και κοινός γνωστός του, πως υπήρξε προσπάθεια υποβιβασμού της ομάδας του.

Αναλυτικά η αποκάλυψη του Χρήστου Πρίτσα

«Θέλω να κάνω μία αποκάλυψη στην εκπομπή σας. Λίγες μέρες πριν που εξασφαλίσαμε και μαθηματικά την παραμονή μας στην μεγάλη κατηγορία, σε μία παρέα στην Ύδρα, παρουσία προσωπικού μου φίλου, ένας διαιτητής για τον οποίο στο παρελθόν είχαμε εκφράσει παράπονο ανέφερε ότι φέτος προσπάθησαν να ρίξουν την Κηφισιά αλλά δεν τα κατάφεραν.



Κατά τη διάρκεια της χρονιάς αντιμετωπίσαμε πολλές κακές διαιτησίες, όμως η ομάδα μου κατάφερε να σταθεί όρθια και να παραμείνει δίκαια στην κατηγορία. Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου. Θέλω να τονίσω ότι τα φετινά Play Out ήταν πεντακάθαρα.



Ο κ. Λανουά έχει βρεθεί αρκετές φορές σε αγώνες μας και γνωρίζω ότι ο ρόλος του είναι ιδιαίτερα δύσκολος, καθώς οι επιλογές των διαιτητών δεν εξαρτώνται πάντα από τον ίδιο. Τον εκτιμώ και τον σέβομαι πολύ, ενώ θεωρώ πως θα πρέπει να παραμείνει στην Ελλάδα ως αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ.



Η Κηφισιά εξελίσσεται κάθε χρόνο σε όλα τα επίπεδα. Στόχος μας είναι να δώσουμε ευκαιρίες σε νέα παιδιά να αναδειχθούν μέσα από τον σύλλογο και στη συνέχεια να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.



Για την επόμενη μέρα θα κάτσουμε να συζητήσουμε με τον Λέτο το πλάνο μας για τη νέα σεζόν. Εμάς επιθυμία μας είναι να συνεχίσει στον πάγκο της ομάδα μας. Πολύ σύντομα θα ξέρουμε αν θα συνεχίσουμε την κοινή μας πορεία με τον Σεμπάστιαν.



Είμαι υπέρ να γίνουν 16 οι ομάδες στη Super League 1. Δηλαδή να πέφτει μία ομάδα στη δεύτερη κατηγορία και από εκεί να ανεβαίνουν τρεις. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες στις πιο κάτω κατηγορίες. Σκεφτείτε εμείς δικαιούμαστε μπόνους ανόδου και δεν το έχουμε πάρει εδώ και τρία χρόνια».



