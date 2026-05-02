Πρώην αστέρας της Άρσεναλ αποκάλυψε πως κατέρρευσε: «Τα έχασα όλα, ούτε ο γιος μου δεν μου μιλάει»

Ο Εμμάνουελ Εμπουέ έπαιξε πάνω από 200 παιχνίδια για την Άρσεναλ, κέρδισε περίπου 20 εκατομμύρια λίρες και έζησε το όνειρο του να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Ήρθε όμως η στιγμή που η καριέρα του αλλά και η ζωή του πήραν την κάτω βόλτα.

Μιλώντας στο podcast «The 5th House» ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αποκάλυψε πως η προσωπική, επαγγελματική και οικονομική κατάρρευση επηρέασε σοβαρά την ψυχική του υγεία, ενώ μίλησε για την κατάθλιψη που πέρασε, το πως κρυβόταν και το οτι δεν είχε όρεξη ούτε να φάει.

«Μου ζήτησαν να δώσω στον ατζέντη ένα εκατομμύριο ευρώ και είπα ότι προτιμώ να σταματήσω το ποδόσφαιρο παρά να τους δώσω αυτά τα χρήματα. Ο πρώην ατζέντης μου έκανε έφεση στη FIFA, η οποία με τιμώρησε με έναν χρόνο αποκλεισμό. Επέστρεψα στην Τουρκία για να κρυφτώ επειδή δεν ήθελα να μάθει ο κόσμος ότι δεν είχα ομάδα. Μετά ξεκίνησε το διαζύγιο. Έχασα πολλά. Πραγματικά πολλά. Ειλικρινά, δεν θέλω να πω πόσα, αλλά ήταν τεράστια. Έχασα τα πάντα στην Αγγλία. Έχτισα ολόκληρη την καριέρα μου στην Αγγλία, αγόρασα πολλά σπίτια εκεί. Είχα τρία σπίτια και πολλά αυτοκίνητα. Τα έχασα όλα αυτά, και έχασα και τα χρήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιβοριανός πρώην ποδοσφαιριστής ενώ συνέχισε μιλώντας για την κατάθλιψη και το γεγονός ότι κρυβόταν στο ίδιο του το σπίτι: «Ήμουν πολύ, πολύ καταθλιμμένος. Ένιωθα απαίσια επειδή οι δημοσιογράφοι ήξεραν πού έμενα. Ήταν εκεί κάθε μέρα, οπότε έπρεπε να κόβω κουτιά και να τα βάζω στις βιτρίνες επειδή δεν ήθελα να με φωτογραφίζουν. Ήμουν σε βαθιά κατάθλιψη, ήταν πολύ άσχημα, δεν έτρωγα καν».

Emmanuel Eboue had £20 million career earnings, but went broke after his Belgian ex wife won custody of their kids and ownership of ALL HIS ASSETS.



He was homeless, after being kicked out of his house.



He got remarried to his Ivorian ex girlfriend in 2019. pic.twitter.com/5svd16iWVs — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) April 24, 2026

Η «πληγή» που έχει για την κατάσταση με τον γιό του

Μια κατάσταση που πληγώνει περισσότερο από όλα τον Εμπουέ είναι το γεγονός ότι δεν έχει επαφές με τον 17χρονο γιο του, Μαθίς, ο οποίος αγωνίζεται στην Τσέλσι. Παρόλο που όταν είχε υπογράψει στην αντίπαλο της πρώην ομάδας του, ο πρώην αμυντικός είχε εκφράσει το πόσο περήφανος είναι για τον νεαρό, αποκάλυψε πως έχουν να μιλήσουν από τότε και ότι αυτό είναι κάτι που τον πονάει πολύ: «Είμαι πολύ λυπημένος επειδή δεν ήμουν εκεί όταν υπέγραψε με την Τσέλσι. Ούτε η μητέρα μου με πήρε τηλέφωνο, οπότε δεν ήξερα. Μιλούσαμε παλιά, αλλά τώρα, εδώ και τέσσερα, σχεδόν πέντε χρόνια, δεν έχω καμία επαφή μαζί του. Όταν μιλάω για αυτά τα πράγματα, με πληγώνει πολύ επειδή είναι γιος μου. Όσο ήμουν μαζί του, του έμαθα να παίζει ποδόσφαιρο. Έχω ηχογραφήσεις που παίζαμε μαζί. Ειλικρινά, χαίρομαι πολύ γι' αυτόν. Δεν πίστευα καν ότι θα έφτανε σε αυτό το επίπεδο, αλλά τώρα είμαι εξαιρετικά χαρούμενος. Ωστόσο, κλαίω μέσα μου επειδή θέλω να είμαι πιο κοντά στον γιο μου και να τον βοηθήσω» τόνισε ο Εμπουέ.

Πλέον τα πράγματα έχουν βελτιωθεί για τον πρώην ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ καθώς εργάζεται για την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF), ενώ έχει εκφράσει την επιθυμία του να εργαστεί σε μια από τις ομάδες που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν από κάποιο πόστο.