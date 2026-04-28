Πρώην άσσος της Premier League είπε «όχι» στην κοσμική ζωή και έγινε παπάς: «Βαρέθηκα τις κραιπάλες»

Οι ποδοσφαιριστές, ειδικά στο υψηλότερο επίπεδο, έχουν έναν τρόπο ζωής που θα ζήλευε ο κάθε άντρας. Η καθημερινότητά τους είναι γεμάτη με λεφτά, φήμη και γυναίκες, όμως φαίνεται πως για μερικούς όλα αυτά δεν φέρνουν την ευτυχία.

Ένας τέτοιος τύπος είναι ο Φίλιπ Μαλράιν, ο οποίος ενώ τα είχε όλα στα πόδια του είχε ένα ακάλυπτο κενό μέσα του το οποίο το γέμισε στρέφοντας το βλέμμα του στον Θεό. Ο Μαλράιν ήταν ταλέντο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, γέννημα - θρέμμα των ακαδημιών της. Στην καριέρα του αγωνίστηκε σε διάφορες μικρομεσαίες ομάδες της Premier League. Αγωνιζόταν σε όλες τις θέσεις μεσοεπιθετικά, γεγονός που τον έχριζαν ένα καλό εργαλείο στα χέρια του τότε προπονητή του στους «κόκκινους διαβόλους», Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, όμως είχε την ατυχία να βρίσκεται στην ίδια ομάδα με παίκτες όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, και ο Πόλ Σκόουλς, επομένως δεν ήταν εύκολο να πάρει χρόνο συμμετοχής.

"The money, the nightclubs, the attention of women - I didn’t like the trappings of being a footballer"

Ex-@ManUtd player Philip Mulryne tells @alansmith90 why he left game to become a priest #MUFC https://t.co/DC8wlSBVo2 pic.twitter.com/pVXBwrbZto — Times Sport (@TimesSport) November 16, 2017

Το 1999 αποχώρησε από το Μάντσεστερ με προορισμό το Νόριτς με συμβόλαιο 500.000 ευρώ ετησίως, εκεί οπού αγωνίστηκε 170 φορές και κατάφερε να σκοράρει 20 γκολ ως μέσος, ενώ συνέχισε σε Κάρντιφ Σίτι και Λέιτον Όριεντ μέχρι να κρεμάσει τα παπούτσια του το 2008. Τότε, σε ηλικία μόλις 31 ετών, άρχισε να... ψάχνεται μέσα του καθώς ένιωθε άδειος ψυχικά.

Οι λόγοι της μεγάλης αλλαγής του

Ο Μαλράιν σε συνέντευξή του είχε εξηγήσει πως έγινε αυτή η μεταστροφή στον Θεό και την θρησκεία: «Θα έλεγα ότι όλο αυτό ξεκίνησε κατά τον τελευταίο μου χρόνο στη Νόριτς. Όχι ρητά, και δεν το σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή, αλλά άρχισα να νιώθω δυσαρεστημένος με όλο αυτό το στυλ ζωής. Έχουμε μια υπέροχη ζωή ως ποδοσφαιριστές και ήμουν πολύ προνομιούχος, αλλά διαπίστωσα ότι με όλα τα παρελκόμενα, τελικά υπήρχε ένα είδος κενού. Έπαθα σοκ – γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος ενώ έχω όλα όσα θέλουν οι νέοι άνδρες;» ανέφερε και συνέχισε τονίζοντας το κενό που είχε μέσα του με την ζωή που έκανε, αλλά και τι άλλαξε για να νιώσει ικανοποίηση λέγοντας: «Προσφέρθηκα εθελοντικά σε ένα καταφύγιο αστέγων για ένα διάστημα. Άρχισα να πηγαίνω ξανά στη λειτουργία και να προσεύχομαι τακτικά. Βρήκα μια πραγματική αίσθηση πληρότητας. Το ποδόσφαιρο είχε τεράστια σκαμπανεβάσματα, ενώ εδώ υπήρχε κάτι που μου έδινε μια σταθερή αίσθηση ικανοποίησης».

Λίγο καιρό πριν κάνει αυτή την αλλαγή, ο πλέον 48χρονος βορειοιρλανδός ήταν μπλεγμένος σε ένα σκάνδαλο που πολλοί αθλητές στην προσπάθεια τους να «κρύψουν» χρήματα από την εφορία επένδυαν στον κινηματογράφο. Τότε πολλοί ποδοσφαιριστές είχαν βρει ένα παραθυράκι και επένδυαν σε εταιρίες όπως οι Tudor Films LLP και Zeus Films LLP, με σκοπό να έχουν τεράστιες φοροαπαλλαγές. Τότε ο ίδιος είχε δηλώσει πτώχευση λόγω των ενοχών που ένιωθε για όλο αυτό και σαν έναν τρόπο πνευματικής κάθαρσης, αυτό ήταν η αρχή της νέας του πνευματικής ζωής. Πλέον ο Φίλιπ Μαλράιν ηγείται μιας ενορίας στην εκκλησία St Mary's Priory στο Κορκ και είναι πιο ευτυχισμένος από ποτέ έχοντας την χάρη του Θεού.