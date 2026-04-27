Η επένδυση που έκανε... πλούσιο έναν πρώην σταρ του Ολυμπιακού

Η αλήθεια είναι πως πάντα πήγαινε κόντρα στο ρεύμα -κι ας μην φαινόταν για ριζοσπαστικός τύπος με μια πρώτη ματιά. Με μία… δεύτερη, αποδείχθηκε πως πάντα ήταν!



Όταν στις 23 Ιουλίου του 2008 ο Τζος Τσίλντρες υπέγραφε στον Ολυμπιακό και επέλεγε να έρθει για πρώτη φορά στη ζωή του στην Ευρώπη, αγνόησε επιδεικτικά το… μισό NBA και έγινε πρωτοσέλιδο παγκοσμίως. Ήταν 24 ετών, είχε κάνει μεγάλη αίσθηση με το ταλέντο του αγωνιζόμενος με τους Ατλάντα Χοκς και είχε προτάσεις. Όχι μια και δυο, αλλά πάνω από 10! Τον ήθελαν οι περισσότεροι κι εκείνος τελικά πήρε το αεροπλάνο και έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι με τελικό προορισμό τον Πειραιά.



Για να πειστεί βέβαια και να το πάρει οριστικά απόφαση, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι του είχαν προσφέρει τα περισσότερα χρήματα που προσφέρθηκαν (μέχρι τότε) σε έναν παίκτη στην Ευρώπη: 20 εκατομμύρια δολάρια για τρία χρόνια. Ένα ποσό που εκείνη την εποχή ήταν ανεπανάληπτο και παραμένει στα top συμβόλαια όλων των εποχών. Μόνο o Νίκολα Μίροτιτς, ο Κέντρικ Ναν και ο Βασίλιε Μίτσιτς συμφώνησαν -μέχρι τώρα- για περισσότερα χρήματα ανά σεζόν από εκείνον.



Ο Τσίλντρες έμεινε τελικά δύο χρόνια στον Ολυμπιακό. Κατέκτησε μόνο ένα Κύπελλο Ελλάδας (2010), αναδείχθηκε μία φορά πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα, άλλη μία καλύτερος αμυντικός και στην Euroleague που δεν κατάφερε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να κατακτήσει το τρόπαιο (αυτός ήταν ο στόχος), βραβεύθηκε ως μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας.



Ο τρίτος χρόνος του αρχικού του συμβολαίου δεν ενεργοποιήθηκε. Έφυγε από τον Ολυμπιακό και γύρισε στο NBA. Οι Φοίνιξ Σανς του έδωσαν την ευκαιρία και στη διετία μαζί τους (2010-2012) έδειχνε πως είχε χάσει τη λάμψη που είχε στα χρόνια του με τους Χοκς. Έπαιζε σαν να είχε αλλού το μυαλό του. Ίσως να το είχε απ’ ότι αποδείχθηκε, καθώς ο Τζος Τσίλντρες ναι μεν έβγαλε πολλά λεφτά παίζοντας μπάσκετ, αλλά ως επιχειρηματίας και ως επενδυτής έχει βγάλει πολλαπλάσια. Και εντός του 2026 φιλοδοξεί να βρεθεί στις λίστες με τους δισεκατομμυριούχους.



«Πάντα έβρισκα αξία στο να δημιουργώ τον δικό μου δρόμο», έχει πει ο ίδιος μετά το τέλος της καριέρας του. Σταμάτησε να παίζει μπάσκετ 2019, έπαιξε στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία και επέστρεψε στην Αμερική το 2020 φορώντας κοστούμι και με την προσοχή του στα ακίνητα. Όχι με φανέλα και αθλητικά παπούτσια να σουτάρει με το ιδιαίτερο -και μη αποτελεσματικό του στα τρίποντα- στυλ. «Αγαπώ το μπάσκετ και μου πρόσφερε μια εξαιρετική ζωή για εμένα και την οικογένειά μου, αλλά πάντα ένιωθα πως η ιστορία μου δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό», έχει πει επίσης. Τι ακριβώς έκανε;



Από τα σουτάκια στο ΣΕΦ στα ακίνητα του Λας Βέγκας

Το 2018 ο Τζος Τσίλντρες ίδρυσε μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, Τζάστιν Ντέιβις, το επενδυτικό fund ακινήτων με τίτλο «LandSpire Group» και στόχο την αναζωογόνηση ακινήτων σε γειτονιές με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπο. Αυτή ήταν η αρχική επιχειρηματική ιδέα, που ταυτόχρονα θα μπορούσε να βοηθήσει μειονότητες.



Ο Τσίλντρες πλέον στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας του έχει από συγκροτήματα κατοικιών στο Λας Βέγκας, έως κινηματογραφικά στούντιο στο Σικάγο, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με την επενδυτική εταιρεία «TPG». Πρόκειται για τον «κολοσσό» που ανήκει στον Ντέιβιντ Μπόντερμαν, ο οποίος έχει στην ιδιοκτησία του τους Σιάτλ Κρέκεν του χόκεϊ, είναι μειοψηφικός μέτοχος στους Μπόστον Σέλτικς και η κόρη του ετοιμάζεται για να γίνει το «αφεντικό» όταν το Σιάτλ επιστρέψει στο NBA. Σύντομα δηλαδή…



Η «TPG», διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στηρίζει το project του Τσίλντρες παρέχοντας κεφάλαια ανάπτυξης και αυτό έχει εκτινάξει τις… δουλειές.



Ο Τσίλντρες, μαζί με τον Ντέιβις και τη νομική τους σύμβουλο, Τριάνα Άλεν, συμμετέχουν ενεργά στην ομάδα real estate της εταιρείας ως οι πρώτοι Investors-in-Residence. Με την «TPG» ως βασικό επενδυτή όμως, το «LandSpire» το δεύτερο εξάμηνο του 2025 άντλησε 500 εκατομμύρια δολάρια για μία ακόμα φορά. Στο τρίτο εξάμηνο εκτινάχθηκε στα 750 εκατομμύρια δολάρια.



Ο Τσίλντρες πέραν από την βασική του εργασία που έχει να κάνει με τα ακίνητα της «LandSpire» και τη συνεργασία με την TPG, κατέχει εδώ και τέσσερα χρόνια μετοχικό πακέτο της αυστραλιανής ομάδα μπάσκετ Σάουθ Ιστ Μέλμπουρν Φίνιξ που αγωνίζονται στο NBL, ενώ εντός του 2026 έγινε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. Εκεί όπου αποφοίτησε και εκεί απ’ όπου ξεκίνησε τη λαμπερή πορεία του στο μπάσκετ.



Με το Στάνφορντ ο Τσίλντρες συγκέντρωσε πάνω του το ενδιαφέρον του NBA. Στον «μαγικό πλανήτη» έβγαλε τα πρώτα του εκατομμύρια παίζοντας μπάσκετ και εκμεταλλευόμενος τα πλούσια αθλητικά του χαρίσματα. Το πρώτο του συμβόλαιο με τους Χοκς ήταν τριετούς διάρκειας για σχεδόν 12 εκατομμύρια δολάρια.



Στο Ολυμπιακό πήρε πάνω από 4 εκατομμύρια το χρόνο και μετά όλο και κάτι θα έβγαλε μέχρι το τέλος της καριέρας του. Αθροιστικά, ακόμα κι αν ως μπασκετμπολιστας έβγαλε τα 30-40 εκατομμύρια, είναι… πενταροδεκάρες σε σχέση με αυτά που έχει βγάλει μέσω του «LandSpire Group» και της αγοράς ακινήτων.