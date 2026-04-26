NBA: Η κατάρα του αριθμού φανέλας «0»

Η κατάρα του αριθμού φανέλας 0 φαίνεται να ταλαιπωρεί για ακόμα μία φορά τους παίκτες που τον φοράνε. Στα τελευταία 2 playoff όποιος αθλητής του NBA είχε στην πλάτη του τον συγκεκριμένο αριθμό, υπέστη τον ακριβώς ίδιο τραυματισμό, δηλαδή ρήξη του αχίλλειου τένοντα. Κάποιοι από τους πιο σημαντικούς παίκτες, των οποίων η σεζόν τελείωσε νωρίτερα, είναι ο Χαλιμπέρτον, ο ΝτιΒισέντσο, ο Λίλαρντ και ο Τέϊτουμ.

CRAZY: Every player who tore their Achilles tendon in the last two playoffs wore number 0 pic.twitter.com/aJD1gtdEHX — Hater Report (@HaterReport) April 26, 2026

Πολλοί λένε πως αυτό που κρύβεται πίσω από την συγκεκριμένη ατυχία δεν είναι ο αριθμός 0, αλλά ο μεγάλος φόρτος παιχνιδιών των «ΝΒAyers». H σεζόν του κορυφαίου αμερικάνικου πρωταθλήματος μπάσκετ έχει αυξήσει τα παιχνίδια σε περίπου 82, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ξεκουραστούν αρκετά οι παίκτες και να αισθάνονται συχνά ενοχλήσεις.

Η άλλη άποψη σχετικά με το θέμα είναι πως εφόσον οι παίκτες με τον αριθμό 0 παθαίνουν τον ίδιο ακριβώς τραυματισμό, σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Αρκετοί φίλοι του μπάσκετ πιστεύουν πως υπάρχει η κατάρα αυτή και ανησυχούν για τον παίκτη της ομάδας που υποστηρίζουν ο οποίος αγωνίζεται με το 0 στην εμφάνισή του.