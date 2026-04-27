Γνωστός NBAer χώρισε με την εντυπωσιακή Megan Thee Stallion με αιχμές για απιστία

Τίτλοι τέλους σε μια σχέση που μέχρι πρότινος έδειχνε ιδανική. Η Megan Thee Stallion δεν μάσησε τα λόγια της και μέσα από μια αιχμηρή ανάρτηση «φωτογράφισε» τον λόγο του χωρισμού της με τον σταρ των Ντάλας Μάβερικς, Κλέι Τόμπσον.

Με λόγια που δεν άφησαν περιθώρια παρερμηνείας, η ράπερ εξέφρασε δημόσια την απογοήτευσή της, κάνοντας λόγο για έλλειψη αφοσίωσης και αμφιβολίες από την πλευρά του Τόμπσον. «Σε στήριξα σε όλα και τώρα δεν ξέρεις αν μπορείς να είσαι μονογαμικός;» ήταν το νόημα της τοποθέτησής της, που έγινε αμέσως viral.

Λίγο αργότερα, η ίδια επιβεβαίωσε και επίσημα το τέλος της σχέσης, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός είναι αδιαπραγμάτευτα. Όταν αυτά χάνονται, όπως άφησε να εννοηθεί, δεν υπάρχει επιστροφή.

Κι όμως, λίγους μήνες πριν, όλα έδειχναν διαφορετικά. Η σχέση τους είχε περάσει σε πιο σοβαρό επίπεδο, με κοινές εμφανίσεις, πολυτελή δώρα και μέχρι και αγορά σπιτιού. Η ίδια είχε μάλιστα μιλήσει δημόσια για τις κινήσεις του Τόμπσον, που της είχε κάνει εντυπωσιακά δώρα για τα γενέθλιά της.