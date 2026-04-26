Χαμός στο ΝΒΑ: Σύρραξη στο Τίμπεργουλβς - Νάγκετς - Αποβλήθηκε ο έξαλλος Γιόκιτς

Tensions were high at the end of Game 4 between the Nuggets and Timberwolves 😳



Both Nikola Jokic and Julius Randle were ejected for unsportsmanlike conduct. pic.twitter.com/U7Pg8ULO1J — ESPN (@espn) April 26, 2026

Σκηνές έντασης σημάδεψαν το φινάλε του αγώνα ανάμεσα σε Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Ντένβερ Νάγκετς για τα playoffs του NBA.

Με το ματς να έχει ουσιαστικά κριθεί και τους «Λύκους» να παίρνουν τη νίκη και το 3-1 στη σειρά, ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς σκόραρε με λέι απ 1,3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, κίνηση που εξόργισε τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ διένυσε όλο το γήπεδο για να του ζητήσει τον λόγο, με αποτέλεσμα να προκληθεί γενική σύρραξη ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Η ένταση ξέφυγε, με τους διαιτητές να αποβάλλουν τόσο τον Γιόκιτς όσο και τον Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος ενεπλάκη στον καβγά, σε ένα επεισοδιακό φινάλε που επισκίασε την αναμέτρηση.