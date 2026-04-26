Χαμός στο ΝΒΑ: Σύρραξη στο Τίμπεργουλβς - Νάγκετς - Αποβλήθηκε ο έξαλλος Γιόκιτς
Ένταση στο φινάλε, «άναψαν τα αίματα» με Νίκολα Γιόκιτς και αποβολές μετά από γενική σύρραξη
Σκηνές έντασης σημάδεψαν το φινάλε του αγώνα ανάμεσα σε Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Ντένβερ Νάγκετς για τα playoffs του NBA.
Με το ματς να έχει ουσιαστικά κριθεί και τους «Λύκους» να παίρνουν τη νίκη και το 3-1 στη σειρά, ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς σκόραρε με λέι απ 1,3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, κίνηση που εξόργισε τον Νίκολα Γιόκιτς.
Ο Σέρβος σούπερ σταρ διένυσε όλο το γήπεδο για να του ζητήσει τον λόγο, με αποτέλεσμα να προκληθεί γενική σύρραξη ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Η ένταση ξέφυγε, με τους διαιτητές να αποβάλλουν τόσο τον Γιόκιτς όσο και τον Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος ενεπλάκη στον καβγά, σε ένα επεισοδιακό φινάλε που επισκίασε την αναμέτρηση.