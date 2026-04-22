«Κοιτάει» το NBA ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

Ο ταλαντούχος φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR θα αναζητήσει μία θέση στο κορυφαίο αμερικανικό πρωτάθλημα μέσω της διαδικασίας του φετινού Draft. Την επιθυμία του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ έκανε γνωστή ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, στο Draft Express, αφήνοντας και ανοιχτό το ενδεχόμενο για την επιλογή του NCAA, δηλαδή του κορυφαίου οργανισμού κολεγιακού οργανισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

NEWS: Panathinaikos' Alex Samodurov is declaring for the 2026 NBA Draft, agent Alex Saratsis tells DraftExpress.



The 7-foot, 21-year old power forward is also weighing the college route, where his shot-blocking and floor-spacing would draw significant interest.

Ο νεαρός φόργουορντ έχει αποδείξει τις δυνατότητές του με τα χρώματα των πρασίνων, έχοντας στην κατοχή του την Ευρωλίγκα του 2024, ένα πρωτάθλημα Ελλάδος (2024) και δύο εγχώρια κύπελλα (2025,2026).