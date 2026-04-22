«Κοιτάει» το NBA ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

Ο 21 ετών Αλέξανδρος Σαμοντούροβ επιθυμεί να δοκιμάσει τον εαυτό του στο NBA Draft του 2026.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο ταλαντούχος φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR θα αναζητήσει μία θέση στο κορυφαίο αμερικανικό πρωτάθλημα μέσω της διαδικασίας του φετινού Draft. Την επιθυμία του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ έκανε γνωστή ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, στο Draft Express, αφήνοντας και ανοιχτό το ενδεχόμενο για την επιλογή του NCAA, δηλαδή του κορυφαίου οργανισμού κολεγιακού οργανισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Ο νεαρός φόργουορντ έχει αποδείξει τις δυνατότητές του με τα χρώματα των πρασίνων, έχοντας στην κατοχή του την Ευρωλίγκα του 2024, ένα πρωτάθλημα Ελλάδος (2024) και δύο εγχώρια κύπελλα (2025,2026).

Eurokinissi
Eurokinissi

Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός NBA

