«Κοιτάει» το NBA ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
Ο 21 ετών Αλέξανδρος Σαμοντούροβ επιθυμεί να δοκιμάσει τον εαυτό του στο NBA Draft του 2026.
Ο ταλαντούχος φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR θα αναζητήσει μία θέση στο κορυφαίο αμερικανικό πρωτάθλημα μέσω της διαδικασίας του φετινού Draft. Την επιθυμία του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ έκανε γνωστή ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, στο Draft Express, αφήνοντας και ανοιχτό το ενδεχόμενο για την επιλογή του NCAA, δηλαδή του κορυφαίου οργανισμού κολεγιακού οργανισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.
Ο νεαρός φόργουορντ έχει αποδείξει τις δυνατότητές του με τα χρώματα των πρασίνων, έχοντας στην κατοχή του την Ευρωλίγκα του 2024, ένα πρωτάθλημα Ελλάδος (2024) και δύο εγχώρια κύπελλα (2025,2026).