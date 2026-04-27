«Τεράστιο» πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια ο Κώστας Σλούκας

Τεράστιο πλήγμα στο «πράσινο» στρατόπεδο. Ο Παναθηναϊκός AKTOR χάνει τον αρχηγό του, Κώστα Σλούκα από την σειρά με την Βαλένθια και βλέπουμε.

Ο γκαρντ των «πρασίνων» ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης πριν ταξιδέψει για Ισπανία και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα αυτών έδειξαν ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος και όπως όλα δείχνουν θα περάσει σύντομα την πόρτα του χειρουργείου.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει στα Playoffs της EuroLeague τη Βαλένθια, τη Τρίτη (28/5, 21:45) και Πέμπτη (30/5, 21:45).