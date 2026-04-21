Το πρόγραμμα των αγώνων του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague

Μετά την θριαμβευτική νίκη του επί της Μονακό (87-79) στο Telekom Center Athens ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια η οποία τερμάτισε 2η στην κανονική περίοδο.

Σε αυτή την τετράδα αγώνων, οι δυο πρώτοι θα γίνουν στην Βαλένθια, καθώς το τριφύλλι έχει μειονέκτημα έδρας. Η πρώτη συνάντηση των δυο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου στις 21:45, με το δεύτερο ματς να είναι προγραμματισμένο για δυο μέρες αργότερα. Ο πρώτος από τους δυο αγώνες στο Telekom Center Athens θα γίνει 5/6 Μαΐου, ενώ ο τελευταίος στις 7/8 του ίδιου μήνα. Εαν χρειαστεί και πέμπτο ματς για να βγει νικητής, τότε θα γίνει στις 12/13 Μαΐου στη Βαλένθια.