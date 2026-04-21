Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Βαλένθια Euroleague πρόγραμμα

Το πρόγραμμα των αγώνων του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά την άνετη νίκη επί της Μονακό θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια στα playoffs της Euroleague.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μετά την θριαμβευτική νίκη του επί της Μονακό (87-79) στο Telekom Center Athens ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια η οποία τερμάτισε 2η στην κανονική περίοδο.

Σε αυτή την τετράδα αγώνων, οι δυο πρώτοι θα γίνουν στην Βαλένθια, καθώς το τριφύλλι έχει μειονέκτημα έδρας. Η πρώτη συνάντηση των δυο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου στις 21:45, με το δεύτερο ματς να είναι προγραμματισμένο για δυο μέρες αργότερα. Ο πρώτος από τους δυο αγώνες στο Telekom Center Athens θα γίνει 5/6 Μαΐου, ενώ ο τελευταίος στις 7/8 του ίδιου μήνα. Εαν χρειαστεί και πέμπτο ματς για να βγει νικητής, τότε θα γίνει στις 12/13 Μαΐου στη Βαλένθια.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Βαλένθια Euroleague πρόγραμμα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader